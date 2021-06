Moment Communautaire | Cole Huckins encourage les dons de sang

Le cancer a durement frappé de nombreuses familles à travers le Canada. L’attaquant du Titan d’Acadie-Bathurst, Cole Huckins, est très bien placé pour connaître les ravages de cette terrible maladie.

Mais il sait aussi que les dons de sang représentent une belle façon d’aider les patients en cours de traitements contre le cancer. C’est pourquoi, lorsque l’organisme Hockey Gives Blood l’a approché, il n’a pas hésité une seconde.

Depuis novembre dernier, le joueur originaire de Frédériction, au Nouveau-Brunswick, est un des ambassadeurs de l’organisme. Et il en est très fier.

« Plusieurs membres de ma famille ont eu besoin de sang après des opérations ou des traitements. Beaucoup de gens dans ma famille ont été victimes du cancer, dont un de mes oncles et mes grand-parents », explique le patineur de 18 ans. « Je suis jeune et en bonne santé. Ce n’est donc pas trop demander de donner du sang à quelqu’un qui en a vraiment besoin. »

Huckins se dit heureux de pouvoir s’associer à une organisation comme Hockey Gives Blood. Il était pleinement investi dès le départ.

« Ils essayaient de trouver des athlètes pour promouvoir leur cause et ils m’ont contacté. Je suis très honoré d’avoir la chance de pouvoir faire ma petite part », ajoute le joueur de centre.

« Je veux les aider à promouvoir la cause et faire comprendre aux gens l’importance de donner du sang et des cellules souches. C’est un processus d’éducation. »

Cole Huckins n’a pas encore eu la chance de donner du sang, mais ce n’est qu’une question de temps avant que le sympathique athlète se retrouve avec une aiguille dans le bras.

« Je n’ai pas encore été capable de donner du sang parce que je me suis fait faire un tatouage et je dois attendre au moins trois semaines avant de faire un don. Je dois patienter », rigole-t-il. « En attendant, j’essaie de convaincre d’autres joueurs de mon équipe de suivre mes traces. Les médecins peuvent utiliser le sang et les cellules souches pour plusieurs traitements. »

Il affirme qu’il n’aura aucune crainte quand ce sera son temps de se retrouver sur une chaise de donateur pour une première fois.

« Je n’ai pas vraiment peur des aiguilles puisque j’ai déjà quelques tatouages. En fait, je suis très excité de pouvoir participer à tout ça », explique Huckins. « Je veux mettre l’accent sur tout le bien qui ressort des dons de sang, qu’on parle de traitements pour le cancer ou d’opérations. »

Il se dit également heureux de pouvoir servir de modèle aux jeunes en s’impliquant auprès d’une cause aussi noble.

« Je me souviens très bien quand j’étais jeune, il y avait plein de gens que j’admirais. Je veux aussi être une inspiration et un modèle positif pour les jeunes de ma communauté », mentionne le jeune athlète. « Je sais que beaucoup de jeunes m’admirent en tant que joueur du Titan, donc c’est un plaisir pour moi de leur donner l’exemple et de redonner à ma communauté ainsi. »

Cole Huckins a eu de très bons modèles en grandissant, notamment ses oncles Ryan et Greg Malone.

« Les deux ont joué dans la LNH et je les ai souvent vu rencontrer les gens dans la rue et s’impliquer dans leur communauté. Je trouvais ça vraiment cool. Je veux faire la même chose maintenant que je me retrouve dans leur position », admet le joueur de deuxième année.

« C’est quelque chose à laquelle je vais m’accrocher pour le reste de ma carrière », mentionne Huckins au sujet de son implication auprès des dons de sang. « C’est quelque chose qui me passionne et je veux continuer d’inspirer les gens. »