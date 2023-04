Moment Communautaire | Brett Yuzik à la rencontre des partisans de Shawinigan

Brett Yuzik n’avait jamais travaillé dans un supermarché de sa vie.

Mais quand l’organisation des Cataractes de Shawinigan a demandé des bénévoles pour aller passer une journée dans une épicerie Maxi de la région, il a tout de suite levé sa main.

C’est une expérience qu’il a adorée, mais qui lui a aussi fait réaliser à quel point il était chanceux de pouvoir concentrer toute son énergie sur son sport favori.

« Je me sens vraiment béni d’avoir la chance de jouer au hockey », mentionne le patineur originaire de Candiac, sur la rive-sud de Montréal.

Il y a quelques mois, Yuzik et une dizaine de ses coéquipiers ont aidé les clients à remplir leurs sacs d’épicerie, pour une période s’étirant entre midi et 18h.

« La ville de Shawinigan est une petite communauté. Tout le monde connaît les Cataractes et les joueurs. On sent vraiment que les gens sont tous derrière nous », explique-t-il.

Avec ces faits en tête, le jeune homme a donc voulu exprimer sa gratitude envers sa communauté d’adoption en donnant de son temps.

« Si les gens nous donnaient un pourboire, ils recevaient un billet pour le match des toutous qui a eu lieu en décembre. »

L’argent recueilli a servi à acheter des denrées non périssables pour les plus démunis de la communauté.

« C’était un peu long! C’est la première fois que je faisais ça », lance Yuzik en riant. « Mais j’ai bien aimé mon expérience. C’était vraiment plaisant de pouvoir jaser avec les gens qui viennent nous voir jouer et qui nous appuient! »

« Moi et les boys on avait l’impression de faire quelque chose de positif pour notre communauté. C’est d’ailleurs ça la philosophie de notre équipe : dès qu’on a la chance d’aider quelqu’un, ou simplement d’améliorer leur journée, on le fait! », mentionne le numéro 72 des Cataractes avec fierté.

Quand l’entraîneur-chef Daniel Renaud est arrivé l’idée de passer la journée à l’épicerie, plusieurs joueurs ont sauté sur l’occasion. À titre de recrue, Brett Yuzik aussitôt pensé que c’était une bonne idée d’aller à la rencontre des gens et de s’impliquer.

Ce genre d’implication communautaire s’inscrit également au sein de ses valeurs familiales.

« Je ne connaissais pas beaucoup de monde à Shawinigan, et durant cette journée-là, j’ai pu rencontrer plein de gens sympathiques. Ce fut une expérience unique », affirme l’ailier droit.

Les jeunes partisans de l’équipe étaient particulièrement curieux.

« Comme on a dix recrues dans l’équipe cette saison, ils ne nous connaissaient pas tous. Mais ils avaient quand même plein de questions pour nous. Ils étaient vraiment excités de nous rencontrer! », souligne-t-il.

« J’adore rencontrer les jeunes. Ils sont drôles et ils ont souvent des bonnes questions. Tu vois dans leurs yeux à quel point ils sont contents de nous voir. Je sais que ça fait leur journée, ces petits moments passés avec eux. »

Yuzik dit avoir rapidement compris l’importance d’aller à la rencontre de ces jeunes et de passer un peu de temps avec eux.

« Quand j’avais leur âge, j’admirais non seulement les joueurs de la LNH, mais aussi les gars de l’équipe midget de ma ville. C’était tous des modèles pour moi. Je réalise donc ce qu’on représente pour eux », admet-il.

Peu importe l’activité communautaire qu’on lui proposera, Brett Yuzik a bien l’intention de saisir l’occasion. Et ce, même s’il s’agit de travailler une journée complète dans un supermarché!

« Dès qu’on aura des journées de congé, je vais sauter sur la chance de m’impliquer davantage, que ce soit pour aller rencontrer des jeunes dans un aréna ou une école, ou travailler dans un supermarché. C’est quelque chose que je veux définitivement continuer à faire dans le futur! »