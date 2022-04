Moment Communautaire | Brett Budgell s’implique auprès d’une banque alimentaire

Brett Budgell est reconnaissant pour tout ce que sa communauté d’adoption a fait pour lui au cours des cinq dernières années.

L’attaquant des Islanders de Charlottetown a donc décidé de lui rendre la faveur.

Chaque lundi après l’école, il se dirige vers la banque alimentaire locale pour donner un coup de main aux bénévoles qui distribuent de la nourriture aux moins bien nantis.

Le boulot est colossal, mais il le fait avec un sourire dans le visage.

« Il faut certainement que je gère bien mon temps. Nous avons les entraînements en matinée et j’ai aussi mes études à temps plein », raconte le joueur de 20 ans. « Mes journées sont pas mal pleines, mais c’est toujours possible de trouver du temps pour aider ma communauté. C’est quelque chose que j’adore faire. »

Pour lui, chaque minute passée au Upper Room Hospitality Ministry représente du temps bien investi.

« Ils reçoivent pas mal de dons. Mon rôle est de classer tout ça et de placer la marchandise sur les étagères », raconte celui qui est originaire de St-John’s, à Terre-Neuve. « Lorsqu’ils reçoivent une grosse commande, j’aide à décharger le camion et charger les étagères. »

Le travail communautaire est quelque chose de normal pour lui. Il ne s’implique pas par obligation, mais par conviction.

« Je veux juste contribuer à faire réaliser à la population qu’il y a beaucoup de gens qui vivent de l’incertitude au niveau alimentaire à Charlottetown, mais aussi à travers le pays. C’est ça mon objectif principal », explique le joueur d’avant. « L’idée de m’impliquer m’est venue après un projet que j’ai réalisé à l’école sur l’insécurité alimentaire. J’ai fait beaucoup de recherches sur le sujet et c’est rapidement devenu un centre d’intérêt pour moi. »

« Ce n’est malheureusement pas un sujet dont on parle beaucoup au Canada », ajoute-t-il. « On est supposé vivre dans un pays riche et les gens pensent que tout le monde est capable de mettre de la nourriture sur la table chaque jour, mais c’est loin d’être le cas. Les gens ne peuvent venir faire leur épicerie qu’une fois par mois ici. »

Cette dure réalité pour plusieurs familles lui a fait réaliser beaucoup de choses.

« C’est devenu quelque chose de très important pour moi quand j’ai réalisé l’ignorance des gens en général à propos de la pauvreté et la précarité que vivent de nombreuses familles », souligne l’ailier gauche. « Je veux faire ma part pour aider, peu importe la façon, pour redonner à cette communauté qui m’a tant donné depuis que je suis ici. »

Mais chaque visite à la banque alimentaire du Upper Room n’est pas que du travail. Il avoue également avoir beaucoup de plaisir avec les bénévoles et les clients.

« J’adore aider les gens, mais aussi les relations qu’on tisse avec tout le monde. Il y a des gens formidables qui travaillent là ou qui donnent des heures bénévolement. On se sent bien de faire partie d’une organisation comme celle-là. »

Budgell dit réaliser l’importance de sa contribution et du boulot accompli par cette banque alimentaire pour le bien-être de sa communauté.

« Tous les gens qui viennent nous rendre visite sont très reconnaissants. C’est un environnement très plaisant. Tout le monde a le sourire aux lèvres. »

Peu importe où sa carrière d’hockeyeur va le mener, vous pouvez compter sur Brett Budgell pour s’enrôler à la banque alimentaire locale.

« C’est quelque chose que j’adore faire et je vais certainement continuer à m’impliquer dans le futur. Ma sœur fait un peu la même chose dans différentes banques alimentaires à la maison, à Terre-Neuve », précise l’ailier des Islanders.

« Nos parents nous ont inculqué des belles valeurs en grandissant et c’est quelque chose qui nous vient tout naturellement. Je vais continuer de redonner, peu importe où ma carrière me mènera dans le futur. »