Moment Communautaire | Belliveau laisse des souvenirs impérissables à Rimouski

Isaac Belliveau n’était pas seulement un joueur de premier plan avec l’Océanic avant d’être récemment échangé aux Olympiques de Gatineau. C’est aussi un jeune homme qui était très généreux de son temps à Rimouski.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était intéressé à aller rencontrer des jeunes malades à l’hôpital local, il avait son gilet sur le dos en quelques secondes seulement! Le tout s’est déroulé l’an dernier, lorsque le défenseur s’est joint à l’initiative qui se nomme « Les petits héros ».

D’autres joueurs de l’Océanic dont Anthony D’Amours, Luka Verreault et Nathan Ouellet se sont joints à Belliveau pour le projet, alors que ces derniers ont rendu visite à de jeunes enfants malades de l’Hôpital régional de Rimouski. Les joueurs ont pu accompagner leurs petits amis lors d’une journée complète, autant durant leurs séances de physiothérapie que dans leurs activités quotidiennes.

« Quand nous sommes arrivés, c’était comme un beau cadeau pour eux. Ils étaient tous souriants », raconte le défenseur de 18 ans. « Pour plusieurs, c’était un rêve de rencontrer des joueurs de l’Océanic en chair et en os. On n’était plus juste des gars sur la glace, mais des personnes comme eux. »

Belliveau avoue avoir eu pas mal de plaisir durant cette journée passée en compagnie des petits partisans de l’Océanic.

« Nous étions également très heureux de les voir et d’aller jaser avec eux. Ça compte beaucoup pour nous de voir ces jeunes heureux, du moins pour quelques heures. C’est quand on voit ces enfants malades qu’on se dit que la santé est vraiment quelque chose de très important. Nous, comme athlètes, on se compte très chanceux. »

Le numéro 58 a grandi avec trois frères plus vieux que lui. Il a donc rapidement développé un sens de la famille et de l’entraide.

« Je pense que ça me vient naturellement de vouloir aider les autres et de m’impliquer dans la communauté. C’est important de redonner quelque chose aux gens qui nous appuient chaque année », souligne-t-il. « C’est comme ça que j’ai été élevé, c’est quelque chose de naturel pour moi. J’aime vraiment m’occuper des jeunes. »

De plus, le défenseur se dit parfaitement conscient que tous ces jeunes ont besoin de la présence de leurs idoles dans leur vie.

« Tous les enfants parlaient de nos parties et tout ça. Ils connaissaient toutes les statistiques. On pouvait voir que c’étaient vraiment des passionnés de hockey. On a jasé de hockey, mais aussi de leur quotidien, de ce qu’ils vivent. »

Belliveau réalise pleinement l’impact que peuvent avoir ces visites sur les jeunes.

« Ils ont des gros yeux quand ils nous voient arriver. On est pratiquement des idoles pour eux. Ils sont un peu gênés au début, mais ils viennent rapidement vers nous pour nous parler. »

Peu importe où la vie va le mener, le jeune homme originaire de Fleurimont, en Estrie, a bien l’intention de continuer de s’impliquer auprès des plus jeunes.

« J’aime vraiment m’impliquer dans ma communauté, rencontrer les gens et tout ça. J’aime aller voir les jeunes à l’hôpital ou dans les écoles. Si j’en ai la chance, c’est certain que je vais continuer à le faire. »