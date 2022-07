Moment Communautaire | Bellamy visite les écoles pour encourager la lecture

Jaxon Bellamy a toujours été un bon étudiant. Il a toujours placé ses études et le hockey sur un pied d’égalité.

C’est pourquoi, lorsque les Wildcats de Moncton lui ont parlé du programme « Reading is Wild », il a sauté sur l’occasion de s’impliquer.

À travers ce programme, des écoles du Grand Moncton entrent en compétition en incitant les jeunes à lire le plus de livres possible. Les écoles gagnantes ont droit à une session de lecture avec quelques joueurs de l’équipe, et parfois même d’une petite partie amicale de hockey balle.

« J’ai trois frères plus jeunes que moi et ce fut toujours une priorité de redonner à la communauté qui m’accueille », explique le natif de Hampton, au Nouveau-Brunswick. « Quand j’étais plus jeune, j’ai aussi eu la chance d’avoir des joueurs de hockey venir nous voir dans la classe. Ils m’ont inspiré à vouloir faire partie de la LHJMQ moi aussi. »

Le joueur de 21 ans a rencontré les jeunes des différentes écoles avec un grand plaisir cette saison.

« Quand on m’a parlé de ce beau programme, j’ai tout de suite embarqué dans l’aventure. J’ai déjà visité des écoles quand j’étais à Sherbrooke (avec le Phoenix). Je n’ai malheureusement pas pu le faire à Bathurst [l’an dernier] à cause de la pandémie », indique-t-il.

« Personnellement, j’adore lire des livres sur la motivation et la nutrition, ce qui peut m’aider à devenir un meilleur athlète et une meilleure personne. Cette saison, j’ai eu la chance d’aller lire avec des jeunes de Moncton et de Dorchester », mentionne celui qui était accompagné de quelques coéquipiers durant les visites.

Cette dernière rencontre a eu lieu le 27 avril dernier et Bellamy en conserve un souvenir impérissable.

« Ce fut une journée incroyable. Les jeunes étaient vraiment heureux de nous voir arriver. La direction de l’école ne leur avait pas dit qu’ils auraient quelques invités spéciaux ce jour-là. Je peux vous dire qu’ils ont été vraiment surpris quand nous sommes apparus dans le gymnase! », lance le défenseur en riant.

Le groupe de joueurs a rencontré des élèves de la maternelle à la cinquième année ce jour-là.

« Nous avons répondu à pas mal de questions, et après, nous avons joué une partie de hockey balle avec eux. J’ai vu beaucoup de joie et de bonheur dans leurs yeux », se rappelle Bellamy. « Quelques-uns étaient un peu timides parce qu’ils nous avaient vu jouer au Centre Avenir. En général, ils ont eu la même réaction que moi quand des joueurs de la LHJMQ étaient venus nous voir en classe. »

La rencontre avec les jeunes était chargée d’émotion puisqu’une élève de cette école est décédée quelques semaines plus tôt.

« Ce fut un moment très spécial pour tout le monde. Quand nous avons appris le décès de cette jeune fille, nous avons immédiatement décidé d’aller visiter cette école. Nous avons voulu apporter aux jeunes un peu de joie dans ces moments difficiles. »

En plus d’exercer une bonne influence sur les jeunes, Jaxon Bellamy considère que la lecture est extrêmement importante dans leur processus de développement et d’apprentissage.

« Nous voulons leur montrer qu’on doit travailler aussi fort à l’école qu’on peut le faire en pratiquant notre sport favori. L’éducation est quelque chose de primordial », ajoute le vétéran. « Je me souviens que mon père me disait toujours que si je n’atteignais pas mes objectifs scolaires, que je devrais prendre quelques semaines de congé de sport pour me rattraper! »

« Pour mon père, les études arrivaient en premier et le hockey en second. Maintenant que je suis plus vieux, je peux mettre les deux sur un pied d’égalité », admet Bellamy. « Mais je veux que les jeunes comprennent que, peu importe ce qu’ils vont entreprendre dans la vie, ils doivent toujours fournir leur meilleur effort. Que ce soit sur la glace ou dans la vie de tous les jours. »

Avec un impact aussi positif sur les jeunes, espérons que quelques-uns d’entre eux chercheront maintenant à imiter Bellamy en excellant dans le sport et dans les études!