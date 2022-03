Moment Communautaire | Au tour d’Anthony Lavoie de redonner aux jeunes

Anthony Lavoie a grandi dans la région de Québec.

Plus jeune, les joueurs des Remparts étaient des athlètes plus grands que nature pour lui. Une sortie au Centre Vidéotron était un véritable événement.

Aujourd’hui, c’est ce qui fait en sorte que Lavoie veut passer le plus de temps possible avec les jeunes qui voient en lui une idole et un modèle à suivre.

« Je me souviens que j’étais excité chaque fois qu’on allait voir jouer les Remparts. Je comprends très bien ce que les jeunes ressentent », raconte le défenseur de 17 ans.

« On est un peu les idoles de beaucoup de jeunes. C’est important de leur montrer qu’on est des personnes comme eux, et qu’ils peuvent eux aussi faire des choses vraiment spéciales dans la vie. »

Présentement dans à sa deuxième saison dans la LHJMQ, le défenseur originaire de Saint-Michel-de-Bellechasse dit beaucoup apprécier ses rencontres avec les partisans du Drakkar de Baie-Comeau.

« Chaque fois que j’ai la chance de rencontrer les gens de Baie-Comeau, je saute dessus. Ce sont vraiment de belles expériences, surtout avec les jeunes », admet-il.

Les joueurs des Remparts ont fait vivre des moments inoubliables à Lavoie lorsqu’il grandissait. C’est exactement ce qu’il souhaite à son tour transmettre aux jeunes partisans du Drakkar.

« Je me souviens que lorsque j’ai participé au tournoi pee-wee de Québec [en 2016-2017], j’ai eu la chance de sauter sur la glace avec des joueurs des Remparts. Je souhaitais un jour me retrouver à leur place », se rappelle-t-il. « Je me mets donc à la place des jeunes aujourd’hui et je me dis que j’aurais aimé ça, moi aussi, qu’un gars du junior majeur vienne passer du temps avec moi. »

Lavoie a toujours eu cette approche facile. Avant même d’endosser l’uniforme de l’équipe de la Côte-Nord, le jeune défenseur avait déjà l’intention de s’impliquer dans sa communauté d’accueil.

« Quand je suis arrivé dans la ligue, je me disais que si l’équipe cherchait des joueurs pour aller dans la communauté, je me porterais volontaire tout de suite. Parce que c’est quelque chose de très important pour moi », explique-t-il. « Je voyais tous les gars qui remportent le trophée pour la meilleure implication communautaire et je voulais suivre leurs traces. »

La pandémie est évidemment venue bouleverser ses plans à sa première saison dans la LHJMQ. Mais cet hiver, il avait bien l’intention de se reprendre.

Il a notamment pu participer à la Grande Guignolée des médias, juste avant les Fêtes. Après une séance d’entraînement, Lavoie a endossé son uniforme du Drakkar et s’est retrouvé dans l’une des intersections les plus achalandées de Baie-Comeau, en compagnie de ses coéquipiers Marc-Antoine Messier et Olivier Ciarlo.

« On n’est pas resté très longtemps comparativement aux bénévoles qui ont été là toute la journée. Mais je peux te dire que les gens ont été pas mal généreux. J’ai dû aller chercher quelques chaudières de plus parce qu’elles se remplissaient rapidement! », rigole-t-il.

« On vit tous dans des familles d’accueil qui ne manquent de rien et qui peuvent se nourrir convenablement », remarque le jeune athlète sur l’importance de redonner aux plus démunis. « Dans le temps des Fêtes, je pense que c’est important de s’assurer que tout le monde puisse manger à sa faim et que les gens puissent offrir des cadeaux à leurs enfants. »

Généreux de nature, Anthony Lavoie a évidemment pris le temps de jaser de hockey avec les partisans du Drakkar durant la levée de fonds.

« C’était plaisant de pouvoir échanger avec les gens. Avec la pandémie, on n’a pas vraiment eu la chance de les voir l’an passé », dit-il. « Ça faisait du bien de pouvoir parler aux amateurs qui appuient l’équipe depuis de nombreuses années. »

Quelques semaines plus tard, lorsque l’équipe cherchait des ambassadeurs pour aller jouer à la pétanque dans le sous-sol du Centre Henry Leonard, Lavoie a évidemment levé la main.

C’est ainsi que, par un bel après-midi de décembre, il a rejoint un groupe de jeunes de niveau primaire en compagnie de Xavier Fortin et d’Émile Chouinard.

« On nous avait dit qu’ils seraient une quinzaine, mais finalement, il en est venu une soixantaine. D’après moi, quelques-uns ont décidé de venir quand ils ont su qu’il y aurait des joueurs du Drakkar! », mentionne-t-il en riant. « Au début, je lançais pas mal trop fort et je n’étais pas assez précis. Mais à force de jouer, on commence à prendre des trucs. »

Anthony Lavoie s’est-il découvert un nouveau passe-temps durant ses activités communautaires?

« Sincèrement, je ne pensais pas que c’était aussi difficile que ça. Il y a beaucoup de stratégie dans ce jeu. », avoue-t-il. « Je leur ai dit que si jamais ils ont besoin d’un autre joueur, je serai là! Je vais commencer à me pratiquer au camping durant l’été, et je vais revenir l’an prochain pour les battre. »

Si le jeune homme investit autant de temps pour se pratiquer à la pétanque qu’il investit dans sa communauté adoptive, il n’y a pas de doute qu’il y parviendra!