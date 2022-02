Mois de l’histoire des Noirs | Yvan Mongo s’impose comme agent de changement

Le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd par le policier Derek Chauvin à l’été 2020 a créé une onde de choc dans le monde. L’ancien du circuit Courteau, Yvan Mongo, a décidé de ne pas rester les bras croisés et d’être un agent de changement.

Il a ainsi créé Les Amis (es) Courageux (ses) de Mongo, pour inspirer des jeunes de minorités visibles à réaliser leurs rêves, en plus de participer à la création du Conseil de défense des étudiantes et étudiants athlètes noirs de l’Université d’Ottawa.

Lorsqu’il a été contacté pour réaliser une entrevue dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, l’attaquant des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa n’a jamais hésité.

« C’est un moment important pour souligner l’excellent et l’apport que les Noirs ont pour la communauté et la société, que ce soit aujourd’hui ou dans le passé », a affirmé celui qui en est à sa dernière saison universitaire. « Il faut se rappeler des bons moments, mais également du progrès qu’il reste à faire, particulièrement dans le monde du hockey. »

Originaire de Gatineau, le fils de parents camerounais a toujours été la seule personne de couleur noire à l’école ou dans ses équipes hockey lorsqu’il était enfant. Dès la maternelle, il a été victime de micro-agressions à caractère raciste.

« À l’époque, je n’étais pas conscient de l’impact et de la signification de ces gestes ou paroles, mais je me souviens que c’était blessant », a confié celui qui a pu compter sur des discussions avec ses parents pour mieux comprendre ce qu’il subissait. « Le fait de jouer au hockey, et d’être bon, m’a aidé. Même si j’étais une minorité, j’ai eu une belle expérience dans son ensemble. Je n’ai pas vécu d’événement traumatisant. »

Invité à expliquer comment se sent une personne victime de racisme pour le bien des lecteurs, Yvan Mongo a eu de la difficulté à trouver les mots justes pour exprimer ces sentiments injustifiés.

« C’est difficile à expliquer, parce que je ne peux pas faire comprendre aux gens qui ne vivent pas de racisme comment je peux me sentir. C’est choquant et attristant de concevoir que quelqu’un te voit comme une moindre personne en raison de la couleur de ta peau », a laissé tomber l’athlète de 24 ans. « Ça fait vraiment mal, même des micro-agressions, de voir que des gens réduisent les gens noirs à certains caractères, ou qu’on pense qu’ils ne peuvent pas faire les mêmes choses que les autres en raison de la couleur de leur peau. »

Encore aujourd’hui, les propos ou gestes racistes mènent à des fins de carrière prématurées chez certains jeunes joueurs de hockey.

« Il faut vraiment avoir une passion pour être capable de passer à travers », avoue Mongo. « C’est vraiment dommage que des gens comme moi doivent subir ça, quand on veut juste avoir du plaisir et s’épanouir dans un sport. Évidemment, je crois qu’il y a eu du progrès dans les dernières années, ce n’est pas que négatif. »

L’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand et des Voltigeurs de Drummondville s’est toujours senti traité sur un même pied d’égalité que les autres lors de son passage de cinq ans dans la LHJMQ.

« Je n’ai jamais senti que j’étais traité différemment parce que j’étais noir. J’ai vraiment apprécié ça. J’ai vraiment côtoyé des gens exceptionnels », a lancé celui qui complètera son baccalauréat en gestion internationale d’ici quelques mois. « J’ai été transformé et j’ai pris une maturité plus tôt que la plupart des gens, en raison des hauts et des bas j’ai vécus au quotidien. C’est dans les moments difficiles que j’ai travaillé ma persévérance et ma résilience. J’ai appris des habiletés qui vont me servir toute ma vie. »

Comme tous les hockeyeurs de la planète, Mongo a été témoin de gestes à caractère raciste dans certaines ligues professionnelles d’Europe et d’Amérique du Nord au cours des dernières années.

« Ça m’attriste et ça me choque de voir ça. Malgré toutes les conversations que nous essayons d’avoir sur le sujet, ou tous les messages d’inclusion que nous voyons, certains croient justifié d’utiliser des paroles ou des gestes racistes envers des gens qui veulent pratiquer leur sport », souligne-t-il.

« Ça me désole de voir qu’il a encore ce manque à gagner dans le hockey. Ça va prendre du temps pour changer les choses et je crois que les ligues professionnelles doivent investir pour éduquer les joueurs. La réalité, c’est que dans le hockey mineur, il n’y a pas beaucoup d’initiatives pour éduquer sur l’inclusion ou le respect des différentes cultures. Si les ligues professionnelles investissent, ça va peut-être faire débouler les choses. »

À sa façon, le hockeyeur a voulu faire une différence en mettant sur pied Les Amis (es) Courageux (ses) de Mongo en 2020, un projet qu’il souhaite poursuivre et même amener à un autre niveau pour favoriser l’accessibilité au hockey pour les jeunes des minorités visibles.

« Mon entraîneur m’a lancé l’idée de m’impliquer dans la communauté. Lorsque George Floyd est mort, je me suis dit que j’en avais assez de toujours voir des événements négatifs arriver. J’ai réalisé que dans ma position, j’étais en mesure de donner des conseils à des jeunes qui passaient à travers un parcours similaire à celui que j’ai vécu », a remarqué le Gatinois.

« Parfois, lorsqu’on est jeune, on a de la difficulté à s’ouvrir à des adultes. Alors de voir quelqu’un qui vit la même chose, c’est parfois plus facile. Mon objectif est de faire comprendre [aux jeunes] que leur ethnicité ne devrait jamais être considéré comme quelque chose qui les empêchera de se réaliser, dans leur sport ou la vie en général. »

Celui qui agit à titre de capitaine des Gee-Gees d’Ottawa a également participé à la formation du Conseil de défense des étudiantes et étudiants athlètes noirs de l’Université d’Ottawa.

Même s’il est conscient que changer les choses prendra énormément de temps, Yvan Mongo est convaincu que sensibiliser et éduquer en valent la peine.

« C’est peut-être utopique de penser qu’un jour tout le monde va se traiter de manière égale, mais ce n’est pas une raison pour ne pas essayer. Il y a beaucoup de travail à faire, mais un changement tangible est possible, que ce soit par l’éducation ou les législations », a-t-il souligné.

« Tout est une question de respect, car en bout de ligne, nous sommes tous humains. Une fois que tu comprends ça, c’est facile de voir qu’il y a des paroles ou des gestes qui sont blessants. Il y a tellement plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous différencient. Nous avons tous les mêmes joies, aspirations ou les mêmes émotions. »

