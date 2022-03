Le hockey est une affaire de famille pour Claude Vilgrain

L’amour de Claude Vilgrain pour le hockey s’est déclenché le jour de son huitième anniversaire alors qu’il jouait à un jeu de hockey sur table dans le sous-sol chez son oncle. Depuis ce jour-là, le sport est devenu une affaire de famille.

Né en Haïti, il a déménagé à Ste-Foy alors qu’il n’avait que quelques mois. Ses parents ne connaissaient rien au hockey, mais ils ont rapidement appris tout l’équipement dont leur fils aurait besoin pour jouer. Une fois que Vilgrain a eu son premier contact avec le jeu, il a été difficile de le tenir à l’écart de la glace.

Il a transformé sa passion en une carrière impressionnante qui l’a vu jouer cinq saisons dans la LNH, en plus de représenter le Canada aux Jeux olympiques de 1988 à Calgary et aux tournois de la Coupe Spengler de 1996 et 1997. Il a également joué trois ans dans la LHJMQ et au niveau professionnel en Europe pendant près d’une décennie. Mais en tant que joueur de hockey noir, son parcours a été rempli d’incidents de racisme.

La joie de Vilgrain lors de son premier match dans la LHJMQ avec les Voisins de Laval s’est rapidement transformée en frayeur lorsqu’il a été accueilli par des insultes racistes de la part des partisans de l’équipe adverse. Pendant le reste de la partie, il a évité de se rendre de leur côté de la patinoire et a même demandé à ses coéquipiers de s’aligner le long de la bande pendant les mises au jeu pour ne pas avoir à entendre leurs paroles blessantes.

Après le match, il est rentré chez lui, s’est isolé dans un coin et a passé la nuit à réfléchir à son avenir dans le hockey. Ultimement, il a décidé qu’il ne donnerait plus jamais aux gens une raison d’utiliser la couleur de sa peau contre lui. Bien que les insultes racistes dirigées contre Vilgrain et sa famille ont continué, sa détermination n’a jamais flanchée.

La fille de Vilgrain, Cassandra, a suivi les traces de son père en renonçant au patinage artistique après avoir regardé le Canada battre les États-Unis pour remporter l’or au hockey féminin lors des Jeux olympiques de 2002, à Salt Lake City. Claude a été l’entraîneur de Cassandra pendant neuf ans et celle-ci a obtenu une bourse d’études de l’Université du New Hampshire. Elle a également joué pour l’Université de la Colombie-Britannique et pour une équipe féminine professionnelle, en Suède.

Vilgrain considère que la joueuse d’Équipe Canada Sarah Nurse, qui est devenue la première femme noire à remporter une médaille d’or olympique au hockey à Pékin, comme un modèle à suivre qui contribuera à rendre le hockey plus inclusif.

« C’est important parce que pour inclure plus de personnes, ils ont besoin de voir quelqu’un [qui leur ressemble], » a expliqué Vilgrain. « Les gens se cherchent une identité. »

Aujourd’hui, Vilgrain habite toujours à Calgary, où il a rencontré sa femme en 1988. Il est impliqué dans un programme de développement du hockey et il est heureux de constater que la diversité de son groupe continue de s’améliorer. Malheureusement, cela a entraîné une augmentation du nombre d’incidents racistes signalés.

Hockey Alberta a donc demandé à Vilgrain de se joindre à son groupe de diversité et d’inclusion dont le mandat est de mieux gérer les problèmes de racisme qui surviennent dans la province et de protéger les jeunes joueurs qui sont ciblés.

« Les jeunes de couleur veulent la même chose, ils veulent jouer au hockey, » a dit Vilgrain. « Ils se considèrent comme des coéquipiers, mais il y a trop de personnes qui voient déjà une différence et les voient comme une menace. »

Vilgrian estime que plus de personnes de couleur doivent percer et occuper divers postes dans le sport pour voir un changement réel et tangible. Pour lui, tout doit commencer au sommet de la chaîne alimentaire du hockey, avec la LNH.

« Il y a un parcours de fait, mais ce n’est pas assez, » a imploré Vilgrain. « La ligue nationale essaie d’en faire le plus possible, mais ils ont de la misère à comprendre et c’est plus comme une façade. »

Malgré les obstacles, Vilgrain reste déterminé à rendre le hockey plus inclusif en utilisant ses propres expériences pour éduquer les autres. Durant son parcours, il est parvenu à inspirer de nombreux joueurs de couleur à poursuivre leurs rêves dans ce sport.