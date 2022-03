Mois de l’histoire des Noirs: Jules-Edy Laraque

Jules-Edy Laraque pense que le hockey est devenu plus inclusif depuis l’époque où il jouait dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais il y a toujours place à l’amélioration.

Surtout lorsque des nouvelles font état de remarques racistes lors de matchs de hockey communautaires.

« Le problème, c’est que lorsqu’on entend parler d’un incident isolé, ça ramène tout à une sorte de retour en arrière. Quand on m’a dit, et d’autres joueurs aussi, je suis sûr qu’on leur a dit, le hockey est essentiellement un sport pour les joueurs blancs, pour les personnes blanches », a déclaré Laraque. « À cet effet, je trouve [qu’on] dit aussi que le hockey est un sport pour les garçons et pas pour les filles ».

Pour que le hockey soit accessible à tous, il faudra aider à réduire les coûts élevés de la pratique de ce sport et faire en sorte que les mêmes règles et règlements s’appliquent aux garçons et aux filles.

« Si les règles du jeu sont les mêmes pour tous dès le début de la pratique du hockey, les joueurs issus de minorités seront peut-être plus nombreux à jouer. Parce que c’est plus abordable, c’est plus accessible », a-t-il déclaré. « Je veux dire que le basket-ball, le soccer, le base-ball sont beaucoup moins chers et que vous avez tendance à voir plus de joueurs issus des minorités dans ces sports en raison des frais qui y sont associés. Je pense que c’est probablement la meilleure façon de rendre le sport plus ouvert à tous. »

Laraque est un ancien du Titan bien-aimé qui a récemment parlé au Titan d’Acadie-Bathurst de ses jours de junior majeur dans le cadre de la couverture de la ligue pendant le Mois de l’histoire des Noirs. « En ce qui concerne les joueurs issus des minorités, je suppose qu’en grandissant, vous n’aviez pas beaucoup de joueurs à admirer », se souvient-il. Je me souviens que lorsque j’étais enfant, je disais « Oh, je suis Theo Fleury » et… mes amis me disaient « Tu ne peux pas ». Eh bien, pourquoi pas ? Il est petit, comme je suis petit. Mais… tu pourrais être comme Claude Vilgrain ou Grant Fuhr ».

Personnellement, il aurait aimé avoir les mêmes opportunités quand il était plus jeune que les joueurs noirs ont maintenant quand il s’agit de modèles et d’influenceurs de la NHL qu’ils peuvent admirer, comme PK Subban. Et bien que la situation s’améliore, Laraque a déclaré que lorsque des incidents de racisme se produisent pendant les matchs, cela « remet à zéro » les avancées progressives qui ont été faites et ruine la situation de toutes les personnes impliquées.

« Il y a des cliniques de mise en échec, vous savez, quand vous arrivez à un certain âge. Il y a différentes choses que les enfants doivent traverser, alors pourquoi pas une bonne discussion pour que les joueurs de hockey noirs parlent aux enfants quand ils atteignent un certain niveau. Et expliquer les effets des mots et de ces choses et peut-être avoir un vidéo pour eux. »

Laraque a fait l’expérience du racisme dans de multiples facettes de la vie, qu’il s’agisse d’insultes et de commentaires ignorants ou de personnes qui l’évitaient à cause de la couleur de sa peau.

Malgré les souvenirs positifs de ses jours dans le hockey et son amour et sa passion pour le jeu, des moments et des expériences négatives sont tissés tout au long de la carrière de hockey de Laraque.

« En grandissant, en jouant au hockey, c’était constant. Pour moi, cela faisait partie du jeu. Il n’y avait rien de fait à propos de n’importe quel type de commentaires, de commentaires racistes », a-t-il déclaré. « La seule chose que les amis, les coéquipiers ou les entraîneurs m’ont dit, c’est de ne pas m’en faire. Va juste marquer quelques buts. Et vous vous construisez une carapace, pour que ces commentaires rebondissent sur vous. Quand je suis arrivé dans la LHJMQ, ma première année, je me souviens que des joueurs m’ont insulté sur la glace. »

Lorsque cela s’est produit au cours de sa deuxième année, Laraque a dit que le joueur qui a fait la remarque raciste s’est excusé pour ce qu’il a dit. Cependant, il y avait des patinoires autour de la ligue où les insultes étaient « vraiment intenses » de la part des spectateurs. « La partie qui était la plus dure pour moi c’était quand ça venait des tribunes ».

Laraque se souvient particulièrement d’un match où des spectateurs l’ont traité d’insultes raciales lors d’une partie à Victoriaville. « Il y avait une section de la foule qui… chaque fois que je patinais près, j’entendais le mot en ‘’N’’ et ils riaient et me criaient dessus, des insultes raciales et des trucs comme ça », a-t-il raconté. « Au point que les parents le faisaient, mais ensuite les enfants ont commencé à le faire ».

Le gardien de but des Tigres – qui a entendu ce qui se passait près de son filet pendant tout le match – se trouvait être l’ancien Titan vainqueur de la Coupe du Président, son coéquipier et ami de longue date Philippe Ozga. Bouleversé par les actions de ces individus, Ozga a signalé ce qui se passait à son entraîneur et à l’arbitre. En conséquence, les chahuteurs ont été escortés hors de l’aréna par la sécurité. Laraque a déclaré qu’il avait été surpris par ce qui s’était passé.

En repensant au passé, Laraque pense que ce qui lui a été crié pendant ces matchs était une tactique pour le faire sortir de son jeu ou parce qu’ils pensaient que c’était amusant. Il a déclaré qu’à l’époque, les partisans pensaient que cela faisait partie du jeu, mais qu’ils n’étaient pas de « vrais racistes » comme ceux qu’il avait rencontrés auparavant.

« Ils ne comprenaient pas l’ignorance de l’utilisation d’une insulte raciale et d’un commentaire racial, qu’ils pensent que c’est la bonne chose à faire parce que c’est comme ça. »

En attendant, Laraque a passé une saison et demie avec le Titan. Repêché au 82e rang au total en sixième ronde de la séance de sélection de la LHJMQ en 1997 par Rouyn-Noranda, il a fait ses débuts de recrue au cours de la saison 1997-1998, durant laquelle il a marqué huit buts et neuf passes en 45 matchs. Au début de la saison 1998-99, il a été échangé au Titan d’Acadie-Bathurst et a dû se demander « où est Bathurst? ».

« C’était triste parce que j’avais une bonne famille de pension à Rouyn-Noranda. Ils étaient policier et infirmière, et j’avais beaucoup d’estime pour eu; ils avaient aussi deux jeunes enfants « , se rappelle-t-il. « Alors, pour aller à Bathurst et arriver à Bathurst dans le train, regarder dehors en ne voyant rien et puis entendre que le prochain arrêt est Bathurst, j’étais un peu comme… où est-ce que je vais ? ».

Le produit du hockey de Sept-Îles, au Québec, devait participer à la première saison du Titan, en 1998-1999. Laraque se souvient d’une patinoire « pleine à craquer » à chaque match, avec des partisans de Bathurst et des communautés environnantes dans les gradins. Les sons de « Edy, Edy, Edy » étaient scandés partout dans l’aréna. L’atmosphère était électrique.

« C’était quelque chose. C’est probablement là que je me suis fait un nom en tant que joueur dans la ligue », a-t-il dit. « Là où j’ai joué quatre ans et que l’aspect physique de mon jeu s’est développé. Et, même pas les combats, parce que c’est mon frère qui se battait, pas moi. Et de voir comment la foule se mettait en branle avec ça et si je recevais un coup bas, je me retrouvais à terre, et la foule commençait le chant et ça faisait bouger toute la foule. »

Le Titan de 1999, qui comptait dans ses rangs de futurs joueurs de la LNH comme François Beauchemin et Roberto Luongo, a remporté le championnat de la Coupe du Président à domicile et s’est qualifié pour les séries éliminatoires de la Coupe Memorial.

« C’est probablement le meilleur souvenir que j’ai gardé de ma carrière de joueur de hockey. C’était la deuxième année que j’allais dans un nouvel endroit, que j’attirais la foule et que des gens campaient à l’extérieur pendant les séries éliminatoires pour obtenir des billets juste pour assister au match. L’arène était comble à chaque match, chaque soir », se souvient-il. « Vous allez n’importe où en ville, les gens vous reconnaissent. Je veux dire, honnêtement, en étant là, j’ai réalisé qu’il n’y avait pas beaucoup de Noirs dans le coin, alors je me suis fait reconnaître assez facilement à Bathurst. Ce qui était assez amusant dans un sens. Mais les gens étaient formidables et la région était superbe ».

La saison suivante, Laraque est nommé assistant-capitaine pour Acadie-Bathurst et joua aux côtés de Charline Labonté, amie de longue date et triple médaillée d’or olympique. Au milieu de la saison, il a été échangé aux Mooseheads et a su profiter à sa deuxième participation à la Coupe Memorial ce printemps-là avec Halifax. Au cours de sa dernière année dans le junior majeur, soit la saison 2000-2001, Laraque a été nommé capitaine, favori des partisans et joueur le plus utile de l’équipe.

22 ans plus tard, le doublement favori des partisans est maintenant un agent de la police régionale de Halifax et vit dans la capitale de la Nouvelle-Écosse avec sa femme et leurs trois enfants. « J’adore ça et je suis heureux d’être ici ».