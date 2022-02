Mois de l’histoire des noirs : discussion avec Igor Mburanumwe et Alpha Barry des Tigres

En ce mois de février, nous célébrons la diversité et l’inclusion à l’occasion du mois de l’histoire des noirs. Les Tigres sont fiers de compter dans leurs rangs deux joueurs appartenant à la communauté noire : Igor Mburanumwe et Alpha Barry.

Comme ce fut le cas pour plusieurs jeunes québécois, Igor et Alpha sont tombés en amour avec le hockey en bas âge. Un sport majoritairement composé d’hockeyeurs blancs. Cela n’a toutefois jamais freiné les deux joueurs qui se sont établis parmi l’élite de leur discipline au fil des années.

A.B. « Ce n’est pas quelque chose qui m’a dérangé de voir que j’étais un des seuls joueurs noirs de mon équipe. J’ai commencé à écouter le hockey étant jeune et je devenu passionné de ce sport et c’est toujours le cas ».

I.M. « Plus jeune je ne réalisais pas vraiment que j’étais d’une différente ethnicité des autres. Je voulais juste jouer au hockey parce que j’aimais ça ».

Même s’ils sont d’avis que la situation tend à s’améliorer, Mburanumwe et Barry se disent tout de même déçus de voir que des épisodes de racisme surviennent encore dans le sport et dans la communauté en général. Ce fut le cas récemment dans la Ligue américaine de hockey (LAH) et dans la Ligue de hockey de la Côte Est (ECHL), alors que Bokondji Imama et Jordan Subban ont été visés par des gestes racistes.

A.B. « C’est certain que c’est quelque chose qui n’est pas plaisant de voir, mais je ne suis pas trop surpris. J’ai moi-même été victime de propos racistes durant mon hockey mineur. Je ne crois pas que ça parte de mauvaises intentions, mais plutôt d’un manque d’éducation. Ce sont des gestes déplacés qui n’ont pas leur place dans notre sport ».

I.M. « Malheureusement, tu n’es jamais trop surpris de voir que ce genre de gestes arrivent encore et ce, dans plusieurs sports. C’est important d’en parler lorsque ça arrive et d’éduquer les jeunes en bas âge le plus possible. Ça peut éviter qu’ils développent de mauvaises habitudes en vieillissant et qu’ils posent des gestes qui pourraient nuire à leur carrière ou blesser des gens ».

De plus en plus, les gens se mobilisent pour lutter contre le racisme systémique. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit encore à ce jour d’un sujet tabou.

A.B. « C’est certain que lorsque des événements du genre arrivent, on en parle à l’occasion. Mais ça demeure encore un sujet délicat et ça peut rendre certaines personnes mal à l’aise d’en discuter ».

I.M. « On ne veut pas forcer personne à en parler, mais si jamais il arrive des situations particulières, c’est important d’en parler et de sensibiliser les gens ».

De mieux en mieux avec le temps

Les deux joueurs des Tigres ont été témoins de plusieurs événements au cours de leur cheminement au hockey. Ces incidents sont toutefois davantage survenus lorsqu’ils étaient jeunes, selon eux.

I.M. « La situation était pire lorsque nous étions plus jeunes. Les enfants sont beaucoup moins portés à faire attention à leurs mots. En vieillissant, les gens prennent de la maturité ».

A.B. « C’était effectivement beaucoup plus fréquent lorsque nous étions petits, car les jeunes réfléchissent moins avant d’agir. L’éducation à ce sujet était également moins présente il y a quelques années ».

Mburanumwe et Barry sauront vous le dire, ils ont aussi vécu plusieurs moments mémorables au cours de leur carrière d’hockeyeur, en plus des nombreux liens d’amitié qu’ils ont créé au fil du temps. Les deux porte-couleurs des Félins sont d’ailleurs devenus meilleurs amis, eux qui ont vécu leur stage M18 AAA ensemble, avec les Gaulois de St-Hyacinthe. Ils sont heureux de pouvoir évoluer ensemble dans la LHJMQ à Victoriaville, eux qui en sont à leur saison recrue avec l’équipe.

I.M. « J’adore mon expérience avec les Tigres jusqu’à maintenant, les gars ici sont vraiment tous très gentils. Si jamais quoi que ce soit arrivait, je sais que je pourrais leur en parler, ils sont tous très ouverts d’esprit ».

A.B. « Je suis du même avis qu’Igor. Nos coéquipiers sont tous de bons gars et ils sont respectueux envers nous au même titre que n’importe qui ».

Pour conclure, si Mburanumwe et Barry avaient un souhait, il serait formulé comme ceci :

I.M. « Ça va être cliché, mais de traiter les gens autour de toi avec respect et ce, même s’il peut y avoir des différences entre vous ».

A.B. « Si j’avais un conseil à donner à des jeunes noirs qui aspirent à jouer au hockey de haut niveau, j’aimerais leur dire qu’ils ont leur place dans notre sport. Et si par malheur vous vivez un incident malheureux, gardez votre calme et n’oubliez pas que c’est important d’en parler ».