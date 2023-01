MMELCHK 2023 | Le rapport des dépisteurs sur les joueurs de la LHJMQ

Alors que le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023 aura lieu ce soir à Vancouver, C.-B., la Centrale de dépistage de la LNH a donné un aperçu de l’évaluation qu’elle fait des joueurs qui participeront à la rencontre.

La LHJMQ compte sept représentants, dont le joueur étoile du Phoenix de Sherbrooke Ethan Gauthier qui vient en tête de liste, tandis que le défenseur des Wildcats de Moncton Etienne Morin continue de prendre de la valeur aux yeux des dépisteurs.

La Centrale de dépistage de la LNH a fait connaître l’évaluation qu’elle fait de tous les joueurs de la LCH qui disputeront le match de mercredi et les détails se trouvent ci-dessous. Les athlètes participants chercheront alors à attirer l’attention des dépisteurs en vue du Repêchage 2023 de la LNH, qui aura lieu les 28 et 29 juin à Nashville, au Tennessee.

Le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023 sera diffusé en direct depuis le Langley Events Centre sur TSN, TSN.ca, l’appli TSN ainsi qu’à RDS 2, le mercredi 25 janvier à compter de 19 h (HP).

Veuillez noter que les rapports de dépistage suivants ont été légèrement modifiés pour des considérations de clarté.

AVANTS:

Mathieu Cataford — Mooseheads d’Halifax (Équipe Rouge)

43PJ / 22B / 51PTS

Deuxième saison dans la LHJMQ – Ailier droitier intelligent et solide dans les deux sens du jeu qui peut aussi jouer au centre – Joueur polyvalent qui joue au sein de l’avantage numérique et du désavantage numérique pour Halifax – Son sens du hockey représente assurément un de ses meilleurs atouts – Lit très bien le jeu, reconnaît bien les menaces défensivement et ressent bien le déroulement du jeu en zone offensive – Très bonnes habiletés de passeur, repère ses coéquipiers partout sur la glace – Solide joueur profondément en zone adverse et autour du filet – Peut jouer avec rythme et a un bon taux de réussite au niveau de l’exécution – Dégaine bien ses tirs et affiche une bonne capacité à marquer autour du filet.

Ethan Gauthier — Phoenix de Sherbrooke (Équipe Blanc)

43Pj / 17B / 47PTS

Présente un mélange d’habileté et de cran – Excellent coup de patin dans toutes les directions ; belle capacité à jouer du hockey « Est-Ouest », mais affiche aussi une belle vitesse – Joueur créatif avec la rondelle ; bonnes mains et habile fabricant de jeu – Bon sens du hockey et reconnaît les occasions en zone offensive – Décoche des tirs solides, bonne capacité à marquer des buts – Joueur efficace en échec avant – Complète sa mise en échec chaque fois que c’est possible et peut frapper avec autorité – Assurément un joueur difficile à affronter – Bon sens de la compétition, cherche à faire la différence chaque présence.

Tyler Peddle — Voltigeurs de Drummondville (Équipe Blanc)

43PJ / 18B / 29PTS

Joueur de type attaquant de puissance qui joue à gauche – Bonne taille et bonne force physique qui lui permettent d’être efficace en échec avant – Complète ses mises en échec avec autorité – Ses principaux atouts sont assurément la dégaine de son tir et sa capacité à marquer des buts ; peut battre le gardien de tous les angles – Dégaine de solides tirs des poignets, représente une bonne option pour tirer sur réception en avantage numérique et obtiendra sa part de buts marqués grâce à sa force physique en fonçant dans l’enclave – À son meilleur quand il joue son style de hockey physique et évolue au sein d’un trio en compagnie de joueurs qui peuvent le repérer dans un espace libre.

DÉFENSEURS:

Dylan MacKinnon — Mooseheads d’Halifax (Équipe Blanc)

37PJ / 5B / 17PTS

Défenseur droitier de bonne taille qui peut assurer une bonne présence physique – Solide coup de patin avec de la puissance dans ses enjambées – Son agilité et son jeu de pieds progressent bien – Préconise un solide style de jeu défensif et écoulera les pénalités pour son équipe – Se fait présent dans les couloirs et est disposé à bloquer des tirs – Bon pour menotter son opposant et dégager le devant de son filet – Se portera à la défense de ses coéquipiers quand c’est nécessaire – Adopte une approche simple avec la rondelle – Efficace pour effectuer la première passe – Espoir intrigant qui pourra trouver un rôle à sa mesure au prochain niveau – Bon coup de patin, bonne taille et bonne robustesse.

Etienne Morin — Wildcats de Moncton (Équipe Rouge)

42PJ / 15B / 45PTS

Défenseur gaucher qui est excellent avec la rondelle et a des atouts offensifs – Calme avec la rondelle dans chacune des trois zones – Contrôle la rondelle avec confiance et trouve ses cibles partout sur la patinoire – Bonnes habiletés de passeur ; effectue de solides passes, avec autorité et précision – Bon patineur, agile avec ses coups de lame et bon travail de carre – Bonne capacité pour transporter la rondelle mais il faut surtout le considérer comme un joueur qui excelle en soutien aux poussées offensives en deuxième vague – Excellent quart-arrière en avantage numérique ; peut diriger le jeu de puissance de la ligne bleue – Excellent sens du hockey, excellente vision et capacité à anticiper les jeux à l’attaque – Son jeu défensif progresse bien – Peut jouer avec mordant et riposter – Va parfois compléter de solides et sournoises mises en échec.

Matteo Mann — Saguenéens de Chicoutimi (Équipe Rouge)

25PJ / 0B / 5PTS

Son jeu progresse régulièrement. Grand et solide défenseur droitier de 6’5 qui a un solide coup de patin – Affiche une bonne agilité, un bon jeu de pieds et une bonne mobilité – Solides habiletés défensives ; bon positionnement et utilisation du bâton – Excelle à bloquer les angles de ses opposants dans les zones mortes; bonne capacité à contenir, complète ses mises en échec et va parfois épingler ses opposants avec autorité – A progressé au niveau de son jeu avec la rondelle ; bon niveau d’exécution pour récupérer la rondelle, trouve bien les options qui s’offrent à lui et va rejoindre ses coéquipiers libres avec des passes directes ou indirectes – Activations intelligentes à l’attaque et bon travail à la ligne bleue.

Jordan Tourigny — Cataractes de Shawinigan (Équipe Rouge)

45PJ / 5B / 32PTS

Patineur de qualité avec un solide coup de patin – Mécanique fluide et affiche une très belle agilité ainsi qu’un bon travail de carre – Confiant quand il a la rondelle sur son bâton – Repère bien ses options de passe et a un taux de réussite élevé – Soutient l’attaque à chaque fois que c’est possible et est créatif dans son travail à la ligne bleue adverse – Fort sens du hockey dans chacune des trois zones – A potentiellement un plafond élevé en termes de progression en vue des prochaines années s’il améliore son niveau de force physique.