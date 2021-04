Mise à jour du calendrier de la Division Maritimes

Avec le délai annoncé dans la réouverture de la « bulle atlantique », la Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui que la saison régulière dans la Division Maritimes se terminera le dimanche 18 avril.

Les saisons des Mooseheads d’Halifax et les Eagles du Cap-Breton vont officiellement prendre fin dimanche. Ils ne prendront pas part aux séries éliminatoires 2021 de la Coupe du Président. Les trois équipes du Nouveau-Brunswick vont quant à elle disputer un tournoi à la ronde de neuf parties et le gagnant va se mesurer aux Islanders de Charlottetown dans la finale de la Divison Maritimes. La ligue va déterminer le format et le calendrier du tournoi à la ronde dans les prochains jours.

Les demi-finales de la Coupe du Président vont regrouper trois équipes du Québec et une formation des Maritimes dans un seul environnement protégé. Les équipes seront classées selon leur rang de la saison 2020-2021. La date et l’endroit de l’événement sont à déterminer.