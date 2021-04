Mise à jour | Cas de COVID-19 et Séries 2021

Montréal, QC – À la suite d’une autre vague de tests à la COVID-19, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé qu’un total de quatre cas actifs ont été diagnostiqués parmi les joueurs de Remparts de Québec, et que 11 résultats positifs ont été enregistrés du côté des Olympiques de Gatineau.

Cependant, les trois opposants et les officiels impliqués dans les parties de la semaine dernière ont tous testé négatif à la COVID-19. Néanmoins, les joueurs et le personnel du Drakkar, de l’Armada et de l’Océanic sont aussi en isolation pour 14 jours.

Ainsi, les séries éliminatoires 2021 de la Coupe du Président ne débuteront pas au minimum avant la fin de la période d’isolement obligatoire. Alors que la priorité de la ligue demeure la sécurité des joueurs, la LHJMQ va s’assurer que les joueurs infectés seront complètement rétablis avant même de considérer des scénarios de retour au jeu.