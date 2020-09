Mikaël Tam s’ajoute à l’équipe d’entraîneurs des Remparts

Québec, le jeudi 17 septembre 2020 – L’ancien défenseur et capitaine des Remparts de Québec, Mikaël Tam, viendra, à compter d’aujourd’hui, donner un coup de main au personnel d’entraîneurs de l’équipe. Il participe d’ailleurs à son premier entraînement avec l’équipe ce matin, sur la glace du Centre Vidéotron.

Tam, qui évoluait la saison dernière avec l’organisation de Kulun Red Stars dans la KHL, est toujours à Québec puisque la situation de la COVID-19 l’empêche présentement de retourner en Chine. Étant à la recherche d’un nouveau défi, lui qui veut apprendre les rudiments du métier d’entraîneur, Mikaël a contacté Patrick Roy dans les derniers jours pour évaluer les opportunités et lui offrir ses services.

« J’ai dirigé Mikaël pendant cinq saisons entre 2007 et 2012 et je suis persuadé que son expérience pourra être mise à profit auprès de nos jeunes défenseurs. Il veut apprendre le métier d’entraîneur et il s’agira pour lui d’une belle opportunité d’avoir la chance de nous côtoyer dans notre quotidien », a déclaré le directeur-gérant et entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy.

En carrière avec les Remparts, Tam a cumulé un dossier de 53 buts et 87 passes pour 140 points et fut capitaine de 2010 à 2012. Il détient d’ailleurs toujours le record d’équipe pour le plus grand nombre de parties jouées avec 318. Au terme de la saison 2011-2012, il a fait le saut chez les professionnels et a évolué pour différentes formations dans la LAH, la ECHL et en Norvège, avant de faire le saut en Chine (KHL) en 2017-2018.

Natif de Québec, Tam est maintenant âgé de 29 ans. Il fut un choix de deuxième ronde des Remparts (19eau total) lors de la séance de sélection 2007.