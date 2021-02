Merci à tous les enseignants!

À l’occasion de la Semaine des enseignants, la LHJMQ aimerait remercier tous les enseignantes et enseignants pour la passion qu’ils mettent à instruire, encourager, conseiller et accompagner nos joueurs dans leur cheminement scolaire.

En cette période de pandémie, nous sommes conscients que votre travail est exigeant et que vous ne comptez plus les heures. Cela ne vous empêche pas d’être attentif, accommodant et compréhensif.

Nous tenons à vous dire que votre travail, votre engagement et votre soutien sont très appréciés. Merci pour toute cette énergie à transmettre vos connaissances à nos athlètes-étudiants.