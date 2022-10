McCallum prospère à Val d’Or

Un changement de décor était tout ce dont Kale McCallum avait besoin pour faire croître son potentiel offensif.

Après deux ans dans sa ville natale dans l’organisation des Sea Dogs de Saint John où il a amassé six buts et 24 points en 80 matchs, le natif de Quispamsis, N.-B., a explosé pour 82 points, dont 23 buts, depuis qu’il a été échangé à Val-d’Or lors de la période de transaction des Fêtes.

« À Saint John, je jouais derrière beaucoup de très bons joueurs et je sentais qu’il était dans mon intérêt d’être échangé afin d’obtenir les minutes supplémentaires qui sont profitables pour améliorer mon jeu un peu plus », a déclaré McCallum. « C’était difficile de dire au revoir à ma ville natale et de les voir gagner une Coupe Memorial, mais je suis vraiment heureux pour ces gars-là, mais aussi pour moi-même puisque tout a bien fonctionné. »

À sa deuxième année avec les Foreurs, McCallum connaît un autre bon départ. Ses 16 points mènent les défenseurs de la LHJMQ, il se classe premier pour les buts (cinq) et deuxième pour les passes (onze). Tout ceci après avoir terminé la saison dernière en menant les défenseurs de la LHJMQ au chapitre des passes avec 50 et s’être classé troisième au chapitre des points avec 69.

McCallum attribue une part importante de ses succès à deux choses. La première; le jeu de puissance de Val-d’Or.

De ses 82 points dans un chandail des Foreurs, 42 sont venus avec un homme en plus. Évoluer aux côtés de Justin Robidas (CAR), Alexandre Doucet, David Doucet, William Provost ou Zachaël Turgeon sur l’avantage numérique aide certainement aussi.

« Notre jeu de puissance est de grande qualité », a déclaré McCallum. «Chaque gars est à sa place et nous sommes capables de déplacer la rondelle efficacement. C’est vraiment amusant de jouer avec le groupe de gars que nous avons ».

La deuxième? Le temps de jeu. Avec les occasions sur le jeu de puissance vient naturellement plus de temps de glace. Plus de minutes créent de meilleures opportunités, et McCallum a certainement profité de la situation à Val-d’Or.

« À Saint John, je n’obtenais pas de minutes en avantage numérique et je n’étais pas utilisé dans les situations dans lesquelles je suis utilisé maintenant. Alors j’ai l’impression que lorsqu’on obtient du temps de glace et des départs en zone offensive, cela aide à renforcer la confiance ».

« Mon patinage s’est ainsi beaucoup amélioré. Je suis plus confiant pour porter la rondelle, donc je la contrôle beaucoup plus. Dans l’ensemble, avant même d’avoir la rondelle sur mon bâton, je fais des jeux plus intelligents et des lectures plus intelligentes ».

Les Foreurs, triples champions de la Coupe du Président, ont terminé avec une fiche de 26-35-7 il y a un an et ont baissé pavillon face à Gatineau au premier tour des séries. Cela a laissé un goût amer à McCallum et ses coéquipiers, ce qui ne fait qu’alimenter leur motivation en ce début de saison. Val-d’Or a une fiche de 7-5-1 actuellement, bon pour le troisième rang de la Division Ouest et le cinquième de l’Association de l’Ouest.

« Je pense que nous avons une équipe avec beaucoup de talent, mais nous sommes aussi une équipe qui travaille extrêmement dur », a déclaré McCallum. « Les gars sont arrivés confiants cette année, en sachant que nous avons une équipe capable d’accomplir de belles choses et de surprendre plusieurs personnes. Nous utilisons cette mentalité de « négligés ». »