Maxime Boisclair continue de redonner au sport qu’il aime

Maxime Boisclair était en quelque sorte une rock star pendant son séjour de quatre ans dans la LHJMQ grâce à sa personnalité contagieuse et à son talent offensif.

Au début des années 2000, alors qu’il était membre des Saguenéens de Chicoutimi, il a soulevé les spectateurs de leurs sièges alors qu’il évoluait sur la même ligne que David Desharnais et Stanislav Lascek, l’un des trios les plus dominants de la ligue à l’époque. Au cours de la saison 2005-2006, il a marqué 70 buts en 70 matchs.

Aujourd’hui, Boisclair est enseignant en Abitibi-Témiscamingue et entraîneur de l’équipe de hockey du Cégep de l’endroit. Ce faisant, il redonne au sport qui lui a tant offert, tout en encourageant les jeunes de différentes races à pratiquer le hockey en leur offrant les mêmes opportunités qui lui ont été accordées. Il est également membre du programme des entraîneurs BIPOC, créé par l’association des entraîneurs de la LNH, qui encourage les entraîneurs de différentes races qui tentent de gravir les échelons de leur profession.

Né en Haïti, Boisclair est arrivé au Québec à l’âge de trois ans après avoir été adopté par une famille de Drummondville. Son père, qui était propriétaire d’un restaurant affilié aux Voltigeurs, avait des billets de saison pour leurs matchs et amenait Maxime avec lui. C’est ce qui a marqué le début de l’histoire d’amour avec le hockey de fiston.

Ayant été élevé par une famille blanche, Boisclair s’est toujours senti inclus plutôt qu’exclu. Il a été traité comme un pair par les gens qui l’entouraient et pendant une bonne partie de sa carrière d’hockeyeur, surtout lorsqu’il était plus jeune, on lui a fait ressentir cette inclusion.

« Dans le junior ce qui est bien c’est qu’on joue avec des gens de plusieurs races différentes, » a noté Boisclair. « À la fin de la journée, on se rend compte qu’on est tous pareil et qu’on est tous là pour le même but. »

Ce n’était même pas la couleur de la peau de Boisclair qui était le plus souvent la cible d’insultes, c’était plutôt sa langue et le fait qu’il parlait le français avec un anglais imparfait. Aujourd’hui, il reconnaît que les gens sont beaucoup plus conscients du racisme et des enjeux liés non seulement à la race, mais aussi au genre et à la sexualité. Il pense que les gestes et les mots racistes ne sont qu’un mécanisme de défense.

« Souvent, je ne pense pas que les gens sont racistes dans le fond d’eux vraiment, » a expliqué Boisclair. « C’est un moyen de défense. Ils prennent la première chose qu’ils voient qui peut te blesser et ça va être les mots qui vont sortir sans vraiment y penser. »

Boisclair se réjouit des progrès réalisés par les ligues et les associations de hockey à travers le monde pour mettre un frein aux incidents de racisme et s’assurer que les coupables sont non seulement punis sévèrement, mais qu’ils doivent aussi s’excuser publiquement.

Il insiste sur le fait qu’il est essentiel de comprendre pleinement le poids de ces actions et de ces paroles choquantes pour favoriser l’éducation de tous. Le hockey ne peut cependant pas tout faire, tout seul, afin d’en venir à bout du racisme.

« Je pense que l’éducation pars de la maison. Si la personne n’est pas éduquée à la maison, peu importe si le coach de hockey essaye de l’éduquer, le message ne passera pas, » a dit Boisclair.

À première vue, il peut sembler que le travail que Boisclair accomplit en Abitibi est à plus petite échelle, mais l’impact positif de ses efforts pour diversifier le hockey dans sa communauté est immense.