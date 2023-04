Maxim Massé nommé Recrue de l’année dans la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a dévoilé ce matin l’identité de sa Recrue de l’année pour 2022-2023. Comme d’habitude, les deux finalistes sont les récipiendaires du Trophée Michel-Bergeron (Recrue offensive de l’année) et du Trophée Raymond-Lagacé (Recrue défensive de l’année).

Par conséquent, les nommés de cette saison sont l’ailier Maxim Massé, des Saguenéens de Chicoutimi, et le défenseur Marcus Kearsey, des Islanders de Charlottetown.

L’honneur de cette saison revient au joueur d’avant des Saguenéens de Chicoutimi, Maxim Massé. Troisième choix au total du dernier Repêchage LHJMQ, celui qui a fêté son 17e anniversaire le 7 avril dernier a démontré son immense potentiel dès sa première campagne dans la LHJMQ.

En disputant les 68 rencontres des Sags cette saison, Massé a été en mesure de se hisser au sommet de toutes les recrues du circuit au chapitre des buts (29) et des points (65). Le Rimouskois d’origine a également fait preuve d’une grande discipline, lui qui a terminé la campagne avec seulement huit minutes de pénalité.

L’ailier droit a terminé avec le deuxième plus de points de son équipe, marquant notamment six buts gagnants et récoltant vingt de ses points sur l’avantage numérique. L’impact indéniable de l’ajout de Massé a aidé la formation des Saguenéens à terminer au quatrième rang de l’Association Est cette saison.

