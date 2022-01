Maxi et la LHJMQ renouent avec le concours « Arranges-y le portrait » !

La LHJMQ est fière de s’associer à son commanditaire officiel, Maxi, pour le lancement de la deuxième édition du concours « Arranges-y le portrait ».

« Après le succès qu’a connu cette initiative l’an dernier, nous avions hâte de lancer la deuxième édition », a partagé le chef de l’exploitation de la LHJMQ, Karl Jahnke. « Il s’agit du second concours de la saison 2021-22, le premier s’étant terminé à la fin novembre dans lequel nous avons remis deux patinoires extérieures EZ Ice à des familles provenant de Chicoutimi et Sherbrooke. Cette fois-ci, nous invitons les jeunes amateurs de hockey à travers la province à télécharger un gabarit de casque de gardien de but, d’user de leur imagination afin de le décorer dans l’espoir de remporter un casque de gardien de but officiel CCM. Leur dessin sera répliqué sur le casque par des professionnels de la technique airbrush. »

« Encore cette année, notre partenariat avec la LHJMQ nous permet de faire plaisir et de surprendre les amateurs de hockey de partout au Québec. Nous sommes emballés par ce concours unique, et nous invitons les jeunes à participer en grand nombre et à partager leur talent en présentant des dessins originaux et créatifs. Imaginez la fierté de voir son dessin sur un masque de gardien de but ! », a déclaré Patrick Blanchette, Vice-président, Maxi.

Le concours se déroulera du 26 janvier au 23 février 2022. Pour participer au concours, les participants (16 ans et moins) sont invités à télécharger leur gabarit, y mettre leur griffe et à le téléverser sur le site officiel du concours en CLIQUANT ICI.

Vous pouvez consulter les règlements du concours en CLIQUANT ICI.