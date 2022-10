Maxi et la LHJMQ relancent le concours « Gagne ta glace Maxi » en 2022-2023!

La LHJMQ est fière de s’associer à son partenaire épicier officiel, Maxi, pour le lancement de la deuxième édition du concours « Gagne ta glace Maxi ».

« Nous sommes très heureux de lancer la deuxième édition du concours en collaboration avec notre partenaire, Maxi », a partagé le chef de l’exploitation de la LHJMQ, Karl Jahnke. « L’an dernier, près de mille familles à travers la province ont envoyé une vidéo de leur cour avec des messages expliquant les raisons derrière leur désir d’obtenir l’une des deux patinoires à remporter EZ Ice. Ce sont finalement les familles Tremblay de Chicoutimi et Chouinard de Sherbrooke qui ont été les heureuses gagnantes et qui ont profité pleinement de la dernière saison hivernale. »

Le concours se déroule jusqu’au 18 novembre 2022. Pour participer au concours, les participants (18 ans et plus) sont invités à faire parvenir une courte vidéo de leur cour arrière ainsi qu’un bref descriptif (par écrit ou vidéo) des raisons pour lesquelles ils ou elles sont des fans finis de hockey junior et pourquoi ils méritent de remporter une des deux patinoires extérieures en téléversant leur matériel via le https://bit.ly/gagnetaglacemaxi.

« Maxi est un partenaire de longue date de la LHJMQ et au fil des ans, nous avons développé une relation privilégiée avec les équipes de hockey aux quatre coins du Québec. Avec ce concours qui sort vraiment de l’ordinaire, on veut gâter d’une manière toute spéciale, deux familles chanceuses, qui comme nous sont des passionnés de hockey et qui pourront vivre à fond leur passion cet hiver et s’amuser sur leur propre patinoire Maxi! », déclare Patrick Blanchette, Vice-président, Maxi.

RÈGLEMENTS DU CONCOURS