Mathys Poulin : Pour maman, Dominique

Notre attaquant de 17 ans, Mathys Poulin, était vraiment heureux de recevoir la visite de toute sa famille à Baie-Comeau avant de prendre sur la route vers Gatineau au début novembre. Son père, son frère et sa mère avaient fait plus de 600 km pour l’attraper avant son départ vers l’Outaouais.

« J’étais vraiment content de voir ma famille qui a fait la route de Sherbrooke pour me voir. Mais disons que ma joie s’est vite transformée… Ils étaient venus pour m’annoncer que ma mère avait le cancer du sein », confie le jeune homme. « La première chose que je me suis dit, c’est cliché, mais c’est pourquoi ça lui arrive à elle? Pourquoi ma mère? », poursuit-il.

C’est pour cette raison qu’il a été le premier à répondre à l’appel quand on a demandé aux joueurs du Drakkar de participer à la séance photo pour l’initiative Hockey Fights Cancer, en partenariat avec le Canadien de Montréal et la LHJMQ.

« Pour moi, c’était la meilleure occasion de lui montrer qu’on est avec elle, qu’on va être là pour lui donner du courage et la soutenir », ajoute Mathys qui peut compter sur ses coéquipiers et ses entraineurs pour l’aider à traverser ces moments plus tumultueux.

Toute l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau transmet ses meilleures pensées et tout son soutien à Dominique, la maman de Mathys, à son #17, son papa Dany et son frère Nathan, dans ce combat contre le cancer.