Mathis Rousseau brille et aide Halifax à rester en vie dans le Match 5

Les Mooseheads d’Halifax ont survécu à une autre journée grâce à une victoire de 3-2 sur les Remparts de Québec dans le cinquième match de la finale de championnat du Trophée Gilles-Courteau. Les Remparts détiennent maintenant une avance de trois parties à deux dans la série.

Markus Vidicek, Evan Boucher et Zachary L’Heureux ont marqué pour Halifax, qui a également bénéficié d’une spectaculaire performance de 35 arrêts du gardien Mathis Rousseau. James Malatesta et Jeremy Langlois ont répliqué pour les Remparts, tandis que William Rousseau a repoussé 19 tirs dans ce qui était la deuxième défaite à domicile de Québec en séries.

Les Mooseheads sont retournés au vestiaire avec une avance de 1-0 après la première période. Ils n’ont mis que 61 secondes avant de se mettre au travail dans ce match puisque Vidicek, à la suite d’un tir de la pointe de Justin Schultz, est parvenu à marquer son huitième des séries éliminatoires après avoir récupéré le retour. Les Remparts ont maintenu un avantage de 11-9 au chapitre des tirs au but au cours de la première période.

Malgré une deuxième période beaucoup plus offensive, Halifax a conservé son avance d’un but, 3-2, après 40 minutes de jeu. Les Mooseheads ont suivi le même scénario pour entamer la période médiane, marquant tôt une fois de plus. C’est L’Heureux qui a effectué une longue passe qui a permis de lancer Boucher en échappée avant de le voir donner une avance de 2-0 aux visiteurs à 1:19. Il s’agissait du neuvième but de Boucher en après-saison. Les Remparts ont répliqué moins de 90 secondes plus tard lorsque Malatesta, optant de garder la rondelle lors d’un deux-contre-un, a converti un tir des poignets dans le haut du filet pour inscrire son 13e but des séries. Les visiteurs ont repris leur avance de deux buts à 6:32, lorsque L’Heureux a profité d’un changement de ligne difficile chez les Remparts avant d’inscrire son dixième but lors de sa propre échappée. Jérémy Langlois a ensuite réduit l’écart à un seul but pour les locaux à 9:05, profitant d’un rebond aux abords du filet lors d’une supériorité numérique à 4-contre-3.

Les Remparts ont maintenu un avantage considérable de 17-5 au niveau des tirs au but durant la période médiane. Ils ont également mené les Mooseheads 9-8 dans les tirs au cours d’une troisième période sans but durant laquelle Mathis Rousseau a réalisé quelques arrêts clés pour prolonger la série.

Le sixième match de la finale de la LHJMQ aura lieu à Halifax dimanche après-midi. Vous pourrez suivre toute l’action en direct de RDS, TSN ou CHL TV dès 16h HE/17h HA.