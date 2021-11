Match de la semaine sur LCH TV présenté par Kubota | Trois raisons pourquoi regarder : Remparts c. Wildcats

Le Match de la semaine sur CHL TV présenté par Kubota est une rencontre gratuite offerte chaque semaine sur CHL TV tout au long de la saison régulière 2021-2022. L’action se poursuit jeudi alors que les Remparts de Québec rendent visite aux Wildcats de Moncton avec une mise au jeu à compter de 19 h (HA).

Question de bien vous préparer pour ce match, voici trois raisons qui font de cette rencontre un incontournable :

Des Remparts parmi les meneurs

Parmi les noms qu’il faut encercler au sein de la formation de l’équipe de Québec, il y a le capitaine Théo Rochette, qui a été un élément clé du club à l’offensive au cours des deux premiers mois de la saison. En 20 rencontres, le joueur de centre né en 2002 a récolté 29 points, un sommet dans l’équipe, en vertu d’une production de 11 buts et 18 mentions d’aide. Il n’a été blanchi qu’à trois occasions depuis le début de la campagne. Auteur de quatre points à ses trois plus récentes sorties, Rochette n’a que cinq points de retard sur l’espoir des Canadiens de Montréal Xavier Simoneau, membre des Islanders de Charlottetown qui occupe le premier rang chez les marqueurs de la LHJMQ. Les Remparts misent aussi sur un des gardiens de but les plus talentueux du circuit en William Rousseau, qui a signé six victoires en neuf sorties. L’athlète de 18 ans est premier dans la ligue au chapitre de la moyenne des buts alloués par match (1,92) et du taux d’arrêts (.923).

Zach Bolduc DOESN'T STOP WORKING and Rochette tucks it home. Wow @quebec_remparts, Wow. pic.twitter.com/plWxQBu1hT — Canadian Hockey League (@CHLHockey) October 9, 2021

Morin brille à sa première saison

Avec quatre joueurs, les Wildcats partagent les feux de la rampe avec Gatineau à titre d’équipes qui comptent le plus de patineurs dans la LHJMQ répertoriés par la Centrale de dépistage de la LNH en vue du prochain Repêchage de la LNH. Les joueurs de Moncton qui se trouvent sur cette liste sont les attaquants Maxim Barbashev et Yoan Loshing, le défenseur Francesco Iasenzo et le gardien de but Vincent Filion, et ceux-ci peuvent tous s’attendre à être réclamés en deuxième moitié de la séance de sélection en 2022. Par ailleurs, l’arrière Étienne Morin né en 2005 affiche une fougue qu’on retrouve typiquement chez les jeunes, alors que celui qui a été choisi tôt en deuxième ronde du Repêchage de la LHJMQ 2021 s’est vite adapté au niveau de jeu des rangs juniors. En 19 affrontements, l’athlète de Salaberry-de-Valleyfield, au Québec, a inscrit quatre buts et huit aides pour un total de 12 points, lui qui a notamment amassé trois points à ses trois plus récentes sorties. Sa récolte de points dans l’ensemble lui permet d’occuper le quatrième rang des marqueurs de son équipe et la première place chez les arrières, de même que le neuvième échelon chez les recrues de la ligue.

Morin loving the wrist shot tonight – a look at our fourth goal of the evening!#DefendTheDen https://t.co/icKfwXsJet pic.twitter.com/6T6ZLW0xYk — Moncton Wildcats (@monctonwildcats) October 30, 2021

Des vétérans du repêchage

Le joueur de centre en pleine ascension des Remparts, Nathan Gaucher, représente un des espoirs les plus intrigants en vue du prochain Repêchage de la LNH, alors que selon les plus récentes prévisions, il serait susceptible d’être choisi au premier tour. En 20 rencontres, Gaucher a récolté 18 points en vertu d’une production de huit buts et 10 aides, ce qui lui donne le troisième rang chez les marqueurs de l’équipe, derrière Rochette et l’espoir des Blues de St. Louis Zachary Bolduc. Ce dernier fait partie d’un groupe de cinq joueurs des Remparts qui sont déjà passés par le repêchage – groupe qui comprend aussi les attaquants James Malatesta (Blue Jackets de Columbus) et Viljami Marjala (Sabres de Buffalo) de même que les défenseurs Louis Crevier (Blackhawks de Chicago) et Evan Nause (Panthers de la Floride). Gaucher consultera sans doute souvent les membres de ce groupe dans le but de savoir à quoi il doit s’attendre et comment il doit se préparer en vue de la journée du Repêchage de la LNH.