Match de la semaine LCH TV : Aperçu Titan c. Olympiques (29 Oct. 2022)

Le match

La LHJMQ se retrouve sous les projecteurs ce soir alors que le Titan d’Acadie-Bathurst (4-9-1) et les Olympiques de Gatineau (7-5-2) s’affrontent dans le cadre du Match de la semaine LCHTV.

Bien qu’il soit à égalité pour le deuxième plus petit nombre de victoires dans la LHJMQ cette saison, le Titan a tout de même marqué 43 buts cette saison, bon pour le troisième rang dans la division Maritimes en grande partie grâce à Riley Kidney (MTL) et Jacob Melanson (SEA), qui ont chacun inscrit plus d’un point par match. De l’autre côté de la patinoire, le Titan accorde 4,57 buts par match.

Gatineau, qui a mérité une mention honorable lors de la semaine 4 du Classement du Top 10 Kia de la LCH, occupe le cinquième rang de l’association de l’est, mais connaît une séquence de trois défaites consécutives après des revers contre Blainville-Boisbriand, Saint John et Moncton. Cependant, cela donne suite à une séquence de six victoires consécutives au préalable. Quatre des cinq défaites en temps réglementaire de Gatineau sont survenues sur la route cette année.

Gatineau continue d’évoluer sans Olivier Nadeau (BUF), qui a subi une opération à l’épaule pendant la saison estivale et devrait manquer de 4 à 6 mois, mais les Olympiques ont accueilli le retour de Noah Warren (ANA) qui a fait ses débuts avec deux passes hier soir.

Qui regarder

La saison dernière, Riley Kidney (MTL) est devenu le huitième joueur de l’histoire du Titan à atteindre 100 points en une saison.

Jusqu’à présent, en 2022-2023, il envisage répéter l’exploit. Le 63e choix au total au Repêchage 2021 de la LNH a cinq buts et 18 points en 13 matchs. Ses 189 points le classent au 10e rang de tous les temps de l’histoire de l’équipe et il n’est qu’à 11 points du plateau des 200 en carrière.

Les 57 tirs de Kidney cette année le classent au troisième rang du circuit.

Du côté de Gatineau, le défenseur Isaac Belliveau (PIT) accumule les points à la ligne bleue. Le joueur de 19 ans a récolté 12 points en 12 matchs, bon pour le troisième plus grand total parmi les défenseurs de la LHJMQ. Lors du match d’hier soir contre Moncton, il a disputé son 100e match avec les Olympiques.

Meneurs

Les 18 points de Kidney sont à égalité au 11e rang dans la LHJMQ et il mène le Titan au chapitre des points. Ses coéquipiers Melanson et Ben Allison ont chacun 13 points jusqu’à présent.

Le défenseur recrue Harry Clements mène les défenseurs du Titan au chapitre des points avec sept (deux buts).

Cole Cormier, de Gatineau, connaît actuellement une séquence de 10 matchs avec au moins un point, incluant huit buts et quatre passes. Ses 14 points mènent l’équipe à égalité avec Dean, lui qui a disputé trois matchs de moins.

Les 10 buts de Cormier cette année sont à égalité au quatrième rang dans la LHJMQ, tout comme les 12 points de Belliveau chez les défenseurs.

Le gardien recrue Tye Austin a connu un début de carrière réussi avec une fiche parfaite de 3-0-0, dont un blanchissage de 24 arrêts le 14 octobre contre Baie-Comeau.

Regardez en direct sur LCH TV

Accessible aux partisans d’un océan à l’autre, CHL TV est offerte sur l’application mobile de la LCH, ainsi que sur Apple TV, Roku et Amazon Fire et en ligne sur watch.chl.ca. Chaque année, CHL TV offre un accès à plus de 2000 matchs de saison régulière couvrant les activités de trois ligues membres de la LCH et de 60 marchés à travers le Canada et les États-Unis. Les partisans peuvent télécharger l’application gratuite de la LCH sur l’App Store et Google Play.