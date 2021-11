Match de la semaine CHL TV présenté par Kubota | 3 raisons de regarder Islanders c. Voltigeurs

Le Match de la semaine CHL TV présenté par Kubota vous offre un match gratuit sur CHL TV tout au long de la saison régulière 2021-2022. L’action se poursuit mercredi alors que les Islanders de Charlottetown rendront visite aux Voltigeurs de Drummondville avec une mise au jeu prévue à 19 h (HE).

Pour vous mettre à jour pour cette raison, voici trois raisons pourquoi vous devez regarder ce duel de la LHJMQ :

Le retour de Simoneau à Drummondville

La rencontre de mercredi prend les allures de retrouvailles pour l’attaquant étoile Xavier Simoneau des Islanders, qui a joué quatre ans avec les Voltigeurs avant d’arriver sur l’Ile du Prince-Édouard au cours de la saison morte. Il a notamment été capitaine de l’équipe de Drummondville au cours des deux dernières saisons. Leader sur la patinoire comme à l’extérieur, Simoneau a été reconnu avec le titre de Joueur humanitaire de l’année dans la LCH en 2019-2020. Le petit joueur de centre a aussi amassé 228 points en 204 matchs en carrière à Drummondville, notamment avec son sommet de 89 points en 61 matchs au cours de la saison 2019-2020, ce qui lui a valu le cinquième rang des marqueurs du circuit. Réclamé par les Canadiens de Montréal au Repêchage de la LNH en 2021, l’attaquant de 20 ans a fait la transition chez les Islanders en amassant six buts et 13 passes pour 19 points, un sommet chez les siens après 10 matchs, à cinq points du premier rang des marqueurs dans la LHJMQ.

HIGHLIGHT | He does it again. Xavier Simoneau ties it up late in the 3rd with this beauty. pic.twitter.com/11qLnRX8gl — Charlottetown Islanders (@IslandersHKY) October 31, 2021

Les Islanders solides à la ligne bleue

Simoneau est le meneur à l’attaque pour Charlottetown, mais tout démarre à la ligne bleue où l’espoir des Golden Knights de Vegas, Lukas Cormier est le leader d’un groupe de défenseurs très talentueux. Avec sept buts et sept passes en 13 matchs, le titulaire du trophée Émile Bouchard à titre de Défenseur de l’année dans la LHJMQ est un défenseur de type moderne qui fait bon usage de son excellent coup de patin et sa vision de jeu exceptionnelle pour compenser pour sa petite taille en déplaçant bien la rondelle afin de créer des occasions offensives. Un de trois défenseurs réclamés par des clubs de la LNH avec Oscar Plandowski (Red Wings de Detroit) et William Trudeau (Canadiens de Montréal), qui ont chacun été réclamés au Repêchage de la LNH en 2021. Le groupe de défenseurs comprend aussi le joueur de 20 ans Noah Laaouan, récent invité au camp de développement des Coyotes de l’Arizona et qui connait un excellent début à sa dernière saison junior avec déjà 15 points à sa fiche après 13 matchs.

With 4 goals and 4 assists in 3 games, @IslandersHKY defenseman @cormierlukas is our Player of the Week! 🔥#QMJHL | @GoldenKnights — QMJHL (@QMJHL) October 25, 2021

Vague de jeunesse chez les Voltigeurs

Une nouvelle ère a démarré à Drummondville où un duo dynamique a pris les commandes de l’équipe. Tout démarre devant avec l’ailier gauche recrue Tyler Peddle qui ne semble pas avoir trop de difficulté à s’ajuster aux rangs juniors. Deuxième choix du Repêchage de la LHJMQ en 2021, l’athlète originaire d’Antigonish en Nouvelle-Écosse a fait bonne impression en amassant au moins un point à ses quatre premiers matchs à Drummondville, dans le cadre d’une belle production qui s’est poursuivie tout au long du premier mois du calendrier régulier. En 12 matchs, Peddle a amassé huit buts et deux passes pour 10 points, seulement deux points derrière le défenseur recrue David Spacek de Sherbrooke au premier rang des recrues du circuit. Les Voltigeurs bénéficient aussi grandement de la solidité du gardien de but de 17 ans Riley Mercer. Après avoir obtenu un essai de quatre matchs avec le club la saison dernière, Mercer a été imbattable en ce début de saison 2021-2022 avec trois victoires, un pourcentage d’efficacité de .953 et une moyenne de buts alloués de 1,18.