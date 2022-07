L’ordre de sélection pour le Repêchage international de la LCH 2022 dévoilé

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui l’ordre de sélection pour le Repêchage international de la LCH 2022 qui se déroulera en ligne, le vendredi 1er juillet à 11 h (HE).

Les Tigers de Medicine Hat de la Ligue de l’Ouest bénéficieront du premier choix après avoir conclu la saison 2021-2022 avec un bilan de 11-53-3-1 et 26 points en 68 matchs.

Medicine Hat a utilisé ses deux choix au Repêchage international de l’an dernier, réclamant le défenseur Glen Ivanov au 55e rang. Ce dernier a disputé 58 matchs et a accumulé trois buts et six passes pour neuf points. Le deuxième choix de Medicine Hat apparaissait au 71e rang, permettant au club de sélectionner le défenseur letton Bogdans Hodass qui a terminé au deuxième rang chez les Tigers parmi les joueurs à sa position avec 24 points en 57 matchs. Hodass figure au 181e rang parmi les patineurs basés en Amérique du Nord selon le Bureau central de dépistage en vue du Repêchage de la LNH en 2022.

Le Spirit de Saginaw de la Ligue de l’Ontario choisira au deuxième rang après avoir conclu la saison 2021-2022 avec une fiche de 24-43-1-0 et 49 points en 68 matchs.

Saginaw a utilisé un de deux choix au Repêchage international de la LCH en 2021, réclamant le centre tchèque Matyas Sapovaliv au 15e rang. À sa première saison avec le Spirit, Sapovaliv a fait bonne impression, amassant son premier point à son deuxième match et son premier but à son troisième match. Sapovaliv a conclu la saison 2021-2022 à égalité au troisième rang des marqueurs de l’équipe avec 18 buts et 34 passes en 68 matchs, une production qui l’a placé au quatrième rang chez les recrues du circuit. Participant au Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022 avec l’Équipe Blanc, Sapovaliv se pointe au 23e rang des patineurs basés en Amérique du Nord selon le Bureau central de dépistage en vue du Repêchage de la LNH en 2022.

Les Eagles du Cap-Breton seront les troisièmes à choisir après avoir conclu la saison 2021-2022 avec une fiche de 14-47-4-3 et 35 points en 68 matchs.

Le Cap-Breton a utilisé un de ses deux choix au Repêchage international de la LCH en 2021, tandis que le club a plus tard compté sur deux patineurs européens en 2021-2022, soit l’ailier gauche Mikhail Nizovkin ainsi que le joueur de centre slovaque Peter Repcik. Ce dernier a conclu sa première saison avec six buts et quatre passes pour 10 points en 30 rencontres, inscrivant son premier but en carrière à son deuxième match contre Drummondville après avoir initialement démarré l’année avec les Hurricanes de Lethbridge, qui l’avaient réclamé au 115e rang du Repêchage international de la LCH 2021.

Le Drakkar de Baie-Comeau a profité du premier choix au Repêchage international de la LCH en 2021, réclamant le défenseur letton Niks Fenenko qui a ultimement amassé 40 points en 62 matchs à sa première saison avec le Drakkar. Fenenko se pointe au 124e rang parmi les patineurs basés en Amérique du Nord selon le Bureau central de dépistage en vue du Repêchage de la LNH en 2022. Au deuxième rang, les Silvertips d’Everett ont sélectionné l’ailier droit finlandais Niko Huuhtanen qui a plus tard été réclamé par le Lightning de Tampa Bay au Repêchage de la LNH en 2021. Huuhtanen a amassé 77 points en 65 matchs avec les Silvertips au cours de la dernière saison. Au troisième rang, les Colts de Barrie ont réclamé le défenseur ukrainien Artur Cholach qui a plus tard été sélectionné par les Golden Knights de Vegas en 2021. Cholach a amassé 13 points en 56 matchs avec les Colts en 2021-2022.

Ordre de sélection du Repêchage international de la LCH 2022