L’officiel Marc Joannette prend sa retraite après une carrière mémorable

Hier soir, l’arbitre Marc Joannette a travaillé dans son dernier match de la Ligue nationale de hockey après 25 ans de service. Le natif de Verdun a sauté sur la glace du Centre Bell pour une dernière fois alors qu’il arbitrait le match entre les franchises historiques des Red Wings de Detroit et des Canadiens de Montréal.

Joannette, qui a fait ses débuts dans la LNH le 1er octobre 1999 au Marine Midland Arena de Buffalo, a quitté la glace hier soir après avoir arbitré 1 520 matchs de saison régulière dans la LNH, ainsi que 170 matchs durant les séries éliminatoires.

Au cours de sa carrière dans la LNH, Joannette a été affecté à plusieurs événements importants incluant – la Coupe du monde de hockey de 2004, la Classique Hivernale de 2008, le Match des étoiles de la LNH de 2009, les Jeux Olympiques d’hiver de 2010, la Stadium Series de 2014, la Classique du centenaire de 2017, ainsi que trois finales de la Coupe Stanley en 2008, 2009 et 2018.

Avant de faire le saut vers le meilleur circuit de la planète, Joannette a fait ses classes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a d’abord travaillé comme juge de ligne pendant trois ans, totalisant 81 parties en saison régulière et six matchs en séries éliminatoires entre les campagnes de 1987-1988 et 1989-1990.

Joannette est officiellement devenu arbitre de la LHJMQ à l’aube de la saison régulière de 1990-1991, et a porté les bandes orange pendant les huit années suivantes. En tant qu’arbitre de la LHJMQ, Joannette a acquis une expérience précieuse en participant à plus de 250 matchs de saison régulière et plus de 30 matchs en séries.

Fier ambassadeur de la LHJMQ depuis plus de trois décennies, nous tenons à remercier Marc pour sa contribution au sport et à le féliciter pour sa merveilleuse carrière!

(Photo : LNH.com)