L’Océanic de Rimouski remercie Serge Beausoleil

RIMOUSKI, QC (24 avril 2023) – Le Club de hockey L’Océanic de Rimouski a pris la décision de remercier, aujourd’hui, son directeur général et entraîneur-chef, Serge Beausoleil, après 12 ans à la barre de son organisation.

« Je tiens à remercier personnellement Serge Beausoleil pour son implication avec notre organisation depuis maintenant plus de 12 ans. Travailleur acharné, compétiteur hors pair et passionné comme il s’en fait peu, Serge aura fait sa marque dans l’histoire de notre équipe comme très peu de personne l’ont fait auparavant. Toutefois, après toutes ces années, je sentais que notre département hockey avait besoin d’une nouvelle direction pour l’avenir », tenait à préciser le copropriétaire et président du conseil d’administration, Alexandre Tanguay.

Arrivé à la barre de l’équipe lors de la saison 2011-2012, celui qui a occupé les deux postes phares de l’équipe de toute une région pendant la dernière décennie aura mené les siens à pas moins de 487 victoires.

L’ère Serge Beausoleil aura permis à L’Océanic de se hisser parmi les sommets de plusieurs classements au sein du circuit. Ce dernier a aussi atteint la finale de la LHJMQ à sa première saison avec une formation qui n’y était pas attendue, mis la main sur le titre de directeur-gérant de l’année en 2018, remporté la Coupe du Président en 2015, en plus de détenir la troisième position en ce qui a trait au plus grand nombre de victoires par un entraîneur-chef avec la même formation. Le natif de Val-Bélair aura imprégné L’Océanic de Rimouski d’une identité propre à elle qui était reconnue par tous dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

La grande famille de L’Océanic désire remercier Serge Beausoleil pour tout ce qu’il a accompli au nom de l’équipe et pour son dévouement envers ce que représente notre organisation dans le monde du hockey ainsi que dans notre communauté.

Le Club de hockey L’Océanic se donne les prochaines semaines pour analyser et structurer la nouvelle direction de son département hockey. Jusqu’à nouvel ordre, Danny Dupont agira à titre de directeur général par intérim.