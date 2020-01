L’importance des études chez les Tigres

L’organisation des Tigres accorde beaucoup d’importance aux études et les joueurs de l’équipe ont obtenu de très bons résultats durant la session d’automne 2019. De quoi rendre fiers les dirigeants et le département scolaire de l’organisation.

Plus de 90% des cours terminés ont été réussis avec brio par les étudiants-athlètes des Félins, sans compter ceux qui seront complétés prochainement et dont les moyennes des travaux font miroiter la réussite.

« Nous sommes très fières des résultats de nos joueurs. Les études sont une priorité pour la direction des Tigres et cela transparaît au niveau des résultats scolaires. Également, nous ne pouvons passer sous silence toute l’aide que nos partenaires locaux, soit le Cégep de Victoriaville et le Collège Clarétain, nous offrent », indiquent Diane et Lyne Morin, conseillères pédagogiques de longue date au sein de l’organisation.

Plusieurs joueurs se sont illustrés au cours des derniers mois. C’est le cas du vétéran Jérôme Gravel qui a été élu joueur-étudiant du mois d’octobre dans la LHJMQ. Le défenseur de 20 ans avait été finaliste au trophée Marcel-Robert l’an dernier, prix remis au meilleur étudiant-athlète à travers le circuit Courteau. Il a terminé avec succès ses études collégiales en Sciences humaines, profil Gestion durable des affaires, au Cégep de Victoriaville en mai dernier.

En novembre, Maxime Pellerin s’est lui aussi démarqué étant nommé joueur-étudiant du mois. La recrue des Tigres a complété son semestre avec une moyenne générale supérieure à 95%.

Finalement, le capitaine Anthony Poulin a obtenu la palme en décembre, obtenant des notes supérieures à la moyenne dans la majorité de ses cours au Cégep de Victoriaville.

De quoi satisfaire le directeur général de l’équipe, Kevin Cloutier

« On souhaite développer de bons joueurs de hockey, mais c’est également satisfaisant de voir nos jeunes avoir du succès à l’école. Ça fait partie des objectifs de notre organisation et nous allons continuer de mettre tous les efforts nécessaires pour permettre aux jeunes de poursuivre dans cette lignée ».