L’implication communautaire de Squires reconnue

Après avoir annoncé les finalistes de cette année plus tôt aujourd’hui, la Ligue de hockey junior majeur du Québec vient tout juste d’annoncer son Joueur humanitaire de l’année.

Cam Squires des Eagles du Cap-Breton est le récipiendaire du prix de l’implication communautaire pour la saison 2022-2023.

Squires, un joueur de deuxième année des Eagles du Cap-Breton, n’a pas qu’accumulé des chiffres dans la colonne des points cette saison, il a également marqué beaucoup de points dans la communauté. Il a choisi de s’associer au Boys & Girls Club du Cap-Breton et a ainsi créé le Squires Squad, une initiative qui a permis de donner quatre sièges de saison à cet organisme de charité. Ainsi, des familles ont pu assister à des parties des Eagles tout au long de la campagne.

Squires a également donné de son temps pour offrir du mentorat, parler aux enfants du club de la vie et de leurs objectifs, et a même organisé un tournoi de hockey-balle pour créer un engouement chez les plus jeunes.