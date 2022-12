L’horaire des Matchs de la semaine sur LCH TV dévoilé pour le reste de la saison 2022-2023

La Ligue canadienne de hockey (LCH) a dévoilé l’horaire de diffusion des Matchs de la semaine sur LCH TV pour le reste de la saison régulière 2022-2023.

Avec un match par semaine au menu, les partisans à travers la LCH pourront suivre 15 matchs gratuitement sur l’application de la LCH jusqu’à la fin mars, et ce, à compter du vendredi 30 décembre quand les Frontenacs de Kingston rendront visite aux 67’s d’Ottawa, tandis que les Raiders de Prince Albert accueilleront les Pats de Regina.

Parmi les autres rencontres à noter, le 10 février mettra en vedette les Blades de Saskatoon et les hôtes de la Coupe Memorial 2023, les Blazers de Kamloops, le 4 mars les Eagles du Cap-Breton se mesureront aux Mooseheads d’Halifax qui sont menés par le meilleur pointeur de la LHJMQ Jordan Dumais, et le 5 mars le Spirit de Saginaw et son joueur exceptionnel Michael Misa s’opposeront aux Frontenacs.

Les Matchs de la semaine sur LCH TV comprendront également trois matchs à thématique spéciale dans la Ligue de l’Ouest ; les Soirées Nickelodeon au profit du Children’s Miracle Network, présentées par RE/MAX. Mettant en vedette des chandails uniques à thématique Nickelodeon, ces matchs spéciaux permettront d’amasser des fonds en soutien aux hôpitaux locaux pour enfants de l’Ouest du Canada.

Au total, les Matchs de la semaine sur LCH TV comprennent six duels de la Ligue de l’Ontario, cinq de la Ligue de l’Ouest et quatre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les partisans peuvent accéder aux Matchs de la semaine sur LCH TV en téléchargeant l’application mobile de la LCH sur l’App Store et Google Play, ainsi que sur Apple TV, Roku et Amazon Fire, et en ligne sur watch.chl.ca. De plus, les partisans peuvent visiter le site web de la LCH pour tous les aperçus de matchs détaillant les joueurs à surveiller, ou suivre une couverture en direct des rencontres sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #CHLTVGOTW.

_

Horaire de diffusion des Matchs de la semaine sur LCH TV :

Ven. 30 déc. – Frontenacs de Kingston vs 67’s d’Ottawa – 14 h (HE)

*Ven. 30 déc. – Pats de Regina vs Raiders de Prince Albert – 19 h (HC) / 20 h (HE)

Sam. 7 jan. – Océanic de Rimouski vs Wildcats de Moncton – 19 h (HA) / 18 h (HE)

Jeu. 12 jan. – Firebirds de Flint vs Colts de Barrie – 19 h 30 (HE)

*Sam. 14 jan. – Cougars de Prince George vs Broncos de Swift Current – 19 h (HC) / 20 h (HE)

Sam. 21 jan. – Petes de Peterborough vs Attacks d’Owen Sound – 18 h 45 (HE)

Ven. 3 fév. – Océanic de Rimouski vs Eagles du Cap-Breton – 19 h (HA) / 18 h (HE)

Dim. 5 fév. – Warriors de Moose Jaw vs Hitmen de Calgary – 14 h (HR) / 16 h (HE)

*Ven. 10 fév. – Blades de Saskatoon vs Blazers de Kamloops – 19 h (HP) / 22 h (HE)

Sam. 4 mars – Eagles du Cap-Breton vs Mooseheads d’Halifax – 19 h (HA) / 18 h (HE)

Dim. 5 mars – Spirit de Saginaw vs Frontenacs de Kingston – 14 h (HE)

Dim. 5 mars – Silvertips d’Everett vs Winterhawks de Portland – 17 h (HP) / 20 h (HE)

Sam. 18 mars – Storm de Guelph vs Otters d’Érié – 19 h (HE)

Sam. 25 mars – Eagles du Cap-Breton vs Wildcats de Moncton – 16 h (HA) / 15 h (HE)

Dim. 26 mars – Wolves de Sudbury vs Greyhounds de Sault Ste. Marie – 14 h 07 (HE)

Matchs sujets à changements

*Soirée de match RE/MAX