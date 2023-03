L’horaire de la dernière étape de la Coupe LHJMQ 2023 dévoilé

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui que la phase finale de la Coupe LHJMQ de la saison 2022-2023 se tiendra du 26 au 30 avril prochain, au Centre d’excellence Sports Rousseau de Boisbriand.

Cette compétition regroupera les 40 meilleurs espoirs des provinces atlantiques, qui seront assignés à deux équipes différentes, Équipe Crosby et Équipe MacKinnon. La province du Québec sera quant à elle représentée par ses 80 meilleurs espoirs, divisés en quatre formations : Équipe Bergeron, Équipe Bossy, Équipe Lafleur, ainsi qu’Équipe Lemieux.

Les six formations auront des entrainements sur glace le 26 avril, avant de disputer un tournoi à la ronde de trois matchs au cours des trois journées suivantes. Les trois rencontres finales se tiendront le 30 avril et opposeront les clubs en fonction de leur classement au tournoi : #6 vs. #5, #4 vs. #3, et la grande finale #2 vs. #1.



CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER L’HORAIRE COMPLET



Cet événement représente l’une des dernières occasions pour les recruteurs de la LHJMQ d’évaluer les joueurs en action avant la Séance de sélection 2023 présentée par Fenplast qui se déroulera le 10 juin prochain à Sherbrooke. Il s’agit également d’une excellente vitrine pour les espoirs qui désirent se mettre en valeur devant certains des dirigeants du programme des moins de 17 ans de Hockey Canada.

Les alignements des six formations prenant part à la troisième et dernière étape de la Coupe LHJMQ 2023 seront annoncés dans les prochaines semaines. La sélection des joueurs se fera par le CSR de la LHJMQ, sous la supervision de son directeur Pierre Cholette et de son équipe de recruteurs.

La première portion de la Coupe LHJMQ 2023 s’est déroulée du 7 au 9 octobre dernier à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Chaque branche des provinces de l’Atlantique (Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador) a bâti un alignement qui comportait les meilleurs joueurs M16 de leur territoire. Cette étape initiale de la Coupe LHJMQ fut remportée par Équipe Nouvelle-Écosse.

La deuxième manche de la Coupe LHJMQ de cette année s’est tenue lors du Challenge M18 AAA, du 14 au 18 décembre au Saguenay. L’événement comprenait six formations: deux équipes représentant les meilleurs espoirs M15 sélectionnés par Hockey Québec, ainsi que quatre équipes composées des 80 meilleurs espoirs nés en 2007 provenant des réseaux LHEQ et RSEQ.

La LHJMQ salue Hockey Canada, Hockey Québec, Hockey Nouveau-Brunswick, Hockey Nova Scotia, Hockey PEI, Hockey NL, ainsi que de la Ligue de développement M18 AAA du Québec pour leur précieuse collaboration avec la Coupe LHJMQ.