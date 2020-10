L’histoire est au rendez-vous pour les espoirs LHJMQ du Repêchage LNH 2020

Dans une année qui est tout sauf normale, un des thèmes communs des saisons précédentes sera à nouveau présent lors de la première ronde du Repêchage LNH 2020 de mardi soir ; la LHJMQ demeurera un point focal.

Un top cinq de talent

Le pipeline d’espoirs de la LHJMQ éligibles au repêchage de cette année est définitivement bourré de talent avec cinq des 18 meilleurs espoirs nord-américains sur la liste finale de la Centrale de recrutement de la LNH qui proviennent de la LHJMQ. Cela inclut le joueur qui se retrouve au sommet de la liste de repêchage de tous, l’ailier de l’Océanic de Rimouski Alexis Lafrenière. Le joueur de 18 ans originaire de Saint-Eustache était pressenti pour se retrouver dans cette même position depuis qu’il a été sélectionné au tout premier rang du Repêchage LHJMQ 2017. Deux trophées du Joueur le plus utile au Canada, un championnat des pointeurs en 2019-2020 et une médaille d’or au Championnat mondial de hockey junior de l’IIHF ont transformé ces rumeurs en réalité, puisque Lafrenière est maintenant prêt à passer à l’histoire en devenant le onzième joueur de la LHJMQ à être sélectionné au tout premier rang du Repêchage LNH.

Ça ne devrait pas être long avant que la ligue soit à nouveau représentée sur la scène virtuelle puisque le centre des Saguenéens de Chicoutimi, Dawson Mercer, est classé dixième parmi les patineurs nord-américains. Le joueur de 18 ans natif de Bay Roberts, à Terre-Neuve, s’est fait un nom pour lui-même de plusieurs façons, d’abord en guidant les Voltigeurs de Drummondville vers une impressionnante première moitié de saison l’an dernier, puis en se méritant des accolades lors de la Série Canada-Russie CIBC qui lui ont permis d’augmenter sa valeur en vue du Repêchage. Finalement, il y a eu son mandat comme joueur d’énergie au sein de l’édition d’Équipe Canada qui est repartie avec la médaille d’or au cou du Mondial Junior de 2020. En additionnant tous ces facteurs ensemble, on se retrouve avec un joueur versatile qui s’est développé en un des joueurs les plus convoités de la prochaine séance de sélection.

Comme Mercer, le prochain joueur sur la liste de la Centrale de recrutement évolue lui aussi du côté de Chicoutimi. Mais contrairement à Mercer, son parcours jusqu’au haut de la liste des meilleurs espoirs a été parsemé de plusieurs embuches. Depuis qu’il a été sélectionné avec le tout premier choix du Repêchage LHJMQ 2018, Hendrix Lapierre a prouvé son talent exceptionnel lorsqu’il est sur la patinoire. Malheureusement, l’attaquant de 17 ans qui a grandi à Gatineau a eu très peu de temps pour le démontrer, lui qui a disputé seulement 67 matchs en deux saisons avant cette année. Peu importe, sa moyenne d’un point par match lorsqu’il est dans l’alignement a fait de lui un des joueurs les plus dynamiques de la ligue. S’il peut demeurer en santé, ses cinq points lors du week-end d’ouverture de la saison 2020-2021 pourraient être le début d’une superbe histoire de retour au jeu.

Les blessures n’ont pas uniquement ralenti Lapierre parmi les meilleurs espoirs de la LHJMQ. Le défenseur des Mooseheads de Halifax Justin Barron, le 16e meilleur espoir nord-américain, a lui aussi dû surmonter quelques difficultés. Un problème de caillot sanguin a obligé l’espoir de 18 ans de Halifax de disputer seulement 34 rencontres la saison dernière. Par contre, de superbes performances avec les Mooseheads, les finalistes de la Coupe Memorial 2019, en plus de la décision de l’équipe de poser le « C » de capitaine sur son chandail cette saison, racontent la vraie histoire de ce que Justin Barron, un habile patineur qui distribue bien la rondelle, est capable d’accomplir tant sur la patinoire que dans le vestiaire.

Il est rare qu’un défenseur aussi bien classé que Jérémie Poirier des Sea Dogs de Saint John atteigne cette position – dans ce cas-ci 18e chez les patineurs nord-américains – en grande partie à cause de sa production offensive. Par contre, il est difficile d’ignorer une saison de 20 buts et 53 points, les totaux qu’a obtenu le défenseur de 18 ans originaire de Salaberry-de-Valleyfield en 64 matchs la saison dernière. Même si son différentiel +/- et son style de jeu offensif pourraient engendrer quelques doutes chez l’équipe qui sélectionnera Poirier, ce sont les aptitudes qu’il possède et qui ne peuvent être enseignées qui feront de lui un joueur en demande au début du Repêchage de cette année.

Les masqués et les sous-estimés

Le quintet mentionné ci-haut ne devrait pas détourner l’attention du solide noyau de gardiens de but qui sont prêts à entendre leurs noms être prononcés par une équipe de la LNH dans les prochains jours. Ce groupe inclus Samuel Hlavaj du Phoenix de Sherbrooke, classé troisième chez les gardiens ayant évolués en Amérique du Nord l’an dernier. Même s’il est présentement en attente afin d’effectuer un retour au Canada, personne qui suit les activités de la ligue n’est sur le point d’oublier le spectacle qu’a offert le gardien de 19 ans originaire de Martin, en Slovaquie, la saison dernière. Durant son année recrue dans la LHJMQ, Hlavaj est parvenu à terminer au premier rang pour la moyenne de buts alloués (2.25), au troisième rang du pourcentage d’efficacité (.915%) et avec le deuxième plus de victoires (33), tout en menant le Phoenix vers un championnat de saison régulière.

La gardien classé septième an Amérique du Nord, Fabio Iacobo, a non seulement mérité sa chance d’être le partant des Tigres de Victoriaville, mais il l’a saisie et n’a jamais regardé derrière depuis. Comme gardien auxiliaire en début d’année, Iacobo n’avait pas remporté un seul match avant sa huitième sortie. Cependant, il avait accordé trois buts ou moins dans cinq de ses présences devant le filet. Lorsqu’on lui a offert le poste de gardien numéro un à la mi-décembre, le jeune homme de 18 ans natif de Saint-Léonard a ensuite obtenu 12 de ses 15 victoires dans l’année, incluant trois blanchissages, afin de permettre aux Tigres de demeurer dans la course et de hausser sa propre valeur pour le Repêchage LNH.

Bien entendu, ce ne sont pas que les espoirs les mieux classés qui parviendront à se faire un nom suite à leur sélection dans le repêchage de cette année. Un simple coup d’œil au classement des espoirs nous permet d’identifier des joueurs qui ont su tirer leur épingle du jeu afin de recevoir des éloges avant la tenue des événements des deux prochains jours. Les joueurs à surveiller incluent le centre des Cataractes de Shawinigan Vasily Ponomarev (classé 38e/patineurs n.-a.), le tireur d’élite et meilleur buteur de l’an dernier en Egor Sokolov des Eagles du Cap-Breton (classé 73e/patineurs n.-a.), ou un des meilleurs défenseurs recrues de la saison dernière, Jacob Dion des Voltigeurs de Drummondville (classé 202e/patineurs n.-a.)

Peu importe le rang de leur sélection, les deux prochains jours représentent un tout nouveau chapitre pour plusieurs joueurs talentueux qui proviennent du circuit Courteau. La première ronde du Repêchage LNH 2020 débute à 19h HE (20h HA) tandis que les rondes 2-7 débuteront mercredi matin à 11h30 HE (12h30 HA).