Les Tigres triomphent en double prolongation pour remporter leur deuxième titre

Dans une saison éprouvante à tous les niveaux, il a fallu à juste titre une cinquième période d’action pour que les Tigres de Victoriaville soient couronnés champions à la suite d’une victoire de 3-2 sur les Foreurs de Val-d’Or devant une salle comble de 2000 spectateurs au Centre Vidéotron samedi après-midi.

Le dixième but d’Alex Beaucage en séries éliminatoires, 61 secondes après le début de la deuxième période de prolongation, offrirait à l’organisation des Tigres la deuxième Coupe du Président de son histoire et une première depuis 2002.

Le gardien Nikolas Hurtubise a été exceptionnel, réalisant 48 arrêts dans le triomphe des siens, tandis qu’Olivier Coulombe et Mikhail Abramov ont été les autres buteurs pour Victoriaville. Jacob Gaucher et Jérémy Michel ont répliqué avec un but chacun pour Val-d’Or tandis que Justin Ducharme a récolté deux mentions d’aide et Jonathan Lemieux a repoussé 20 rondelles dans la défaite.

Après la partie, Benjamin Tardif a été nommé le gagnant du Trophée Guy-Lafleur remis au joueur par excellence des séries éliminatoires. Acquis du Phoenix de Sherbrooke lors de la dernière période de transactions de la saison, le vétéran ailier a récolté 22 points, dont 11 buts, en 19 matchs de séries.

Les Tigres entameraient le premier entracte avec une avance de 2-1. Coulombe, stationné devant le filet, a mis un bâton sur une rondelle libre pour inscrire son quatrième but des séries éliminatoires et son deuxième but en autant de matchs après 4 min 25 s.

Les Foreurs répondraient avec un but non-conventionnel à 11 min 35 s. Gaucher, après avoir remporté une course pour une rondelle libre le long de la bande, se trouvait derrière la ligne des buts lorsqu’il a décoché un tir qui a ricoché sur le dos de Nikolas Hurtubise avant de se retrouver dans le filet pour son deuxième des séries.

Abramov redonnerait une avance de 2-1 à Victoriaville sur un tir de pénalité à 16 min 45 s. Après avoir reçu un coup de bâton en échappée, les officiels ont accordé au capitaine une seconde chance sur laquelle il ne s’est pas trompé, déjouant Lemieux d’une superbe feinte pour inscrire son cinquième but des séries. Les Foreurs devanceraient les Tigres 9-7 au chapitre des tirs après 20 minutes.

Val-d’Or attaquerait ses adversaires par vagues au cours de la deuxième période, dépassant Victoriaville 13-4 au niveau des tirs au but, mais reviendrait au vestiaire les mains vides après avoir vu Hurtubise claquer la porte à chaque occasion.

Les Foreurs ont finalement percé le gardien des Tigres sur un jeu rapidement exécuté à 16 min 30 s. Justin Ducharme, travaillant derrière la ligne des buts, a lancé une passe parfaite à Michel qui fonçait vers le filet. Son tir sur réception allait battre Hurtubise pour envoyer le match en prolongation. Les tirs en temps réglementaire étaient 34-14 en faveur des Foreurs.

Après une première prolongation sans but au cours de laquelle les Foreurs menaient encore une fois 14-7 dans les tirs en plus d’avoir tué une pénalité, les Tigres termineraient la série au début de la cinquième période. Beaucage s’est amené dans l’enclave pour donner suite à un tir du bâton de Nicholas Daigle et a capitalisé sur un rebond qui allait mettre un terme à la saison 2020-2021 de la LHJMQ.

STATS COMPLÈTES