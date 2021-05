Les Tigres complètent leur remontée en prolongation pour prendre l’avance dans la série

Le but de Conor Frenette à 7 min 3 s de la prolongation a couronné une remontée passionnante dans laquelle les Tigres de Victoriaville ont transformé un déficit de 3-0 en troisième période en une victoire de 4-3 contre les Foreurs de Val-d’Or dans le troisième match de la Finale de la Coupe du Président 2021 présentée par Rogers. Avec la victoire, les Tigres mènent désormais la série deux matchs à un.

Alex Beaucage a mené la charge offensivement pour Victoriaville avec un but et deux passes, tandis que Frenette a terminé sa soirée avec un but et une aide. Benjamin Tardif et Mikhail Abramov ont chacun récolté deux aides dans la rencontre tandis que les autres buts des Tigres provenaient des bâtons de Nicolas Daigle et Shawn Element.

Les Foreurs ont quant à eux obtenu des buts de Maxim Cajkovic, Nathan Légaré et du défenseur Maxence Guenette tandis que le capitaine de l’équipe, Jakob Pelletier, a terminé le match avec deux aides.

Les Foreurs ont transformé un avantage de 14-7 au chapitre des tirs au but en première période en une avance de 1-0. Cajkovic, traversant la zone privilégiée, a accepté une passe au centre avant de battre Nikolas Hurtubise pour son dixième des séries à 6 min 24 s.

Val-d’Or marquerait deux fois de plus dans la période médiane et détiendrait un avantage de 20-14 au niveau des tirs après 40 minutes. Légaré a d’abord mis son club en avance par deux à 5 min 24 s en capitalisant sur un rebond pour son 13e des séries éliminatoires, un sommet dans la ligue. Les Foreurs porteraient le pointage à 3-0 à peine 71 secondes plus tard lorsque le tir des poignets de Guenette a échappé à Hurtubise du côté du bloqueur pour lui permettre de marquer son troisième des séries.

Ce but signifierait la fin de la journée pour le gardien des Tigres, lui qui a stoppé 14 des 17 tirs auxquels il a fait face en 26 min 38 s d’action avant d’être remplacé par Fabio Iacobo. La décision de l’entraîneur-chef Carl Mallette a certainement porté ses fruits car Iacobo a été parfait pour le reste de la rencontre, repoussant les dix tirs auxquels il a fait face pour repartir avec la victoire.

Les Tigres, qui ont mené les tirs 15-4 lors de la troisième période, ont entamé leur remontée à 13 min 25 s lorsque Daigle a battu Jonathan Lemieux avec un revers pour inscrire son sixième des séries éliminatoires et porter la marque à 3-1.

C’est devenu un match d’un seul but à 18 min 55 s lorsqu’Element a sauté sur son propre retour pour marquer son dixième des éliminatoires. Beaucage forcerait la prolongation avec seulement cinq secondes restantes en temps règlementaire, lui-même profitant d’un retour pour inscrire son deuxième filet en autant de matchs.

En prolongation, c’est le sixième but des séries éliminatoires de Frenette qui a permis à Victoriaville de revenir de l’arrière lorsque le capitaine adjoint a redirigé un tir de la pointe d’Alexis Arsenault derrière Lemieux. Les tirs étaient 3-3 dans la période de prolongation et 32-27 en faveur des Tigres pour l’ensemble de la rencontre.

La série reprendra ce mardi avec le Match #4 qui débutera à 19h HE/20h HA au Centre Vidéotron de Québec. Des billets sont toujours disponibles pour le match.

