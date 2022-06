Les Sea Dogs de Saint John, hôtes de la coupe Memorial, ont été un groupe dans un état de changement constant au cours des dernières années.

Avec des joueurs qui vont et viennent et le directeur général Trevor Georgie tentant à tout prix d’assembler le bon groupe pour remporter la deuxième Coupe Memorial de la franchise, l’un des éléments clés dont le club avait grandement besoin était l’expérience.

C’est ainsi que sont débarqués deux joueurs qui ont non seulement des antécédents de champions, mais qui ont aussi des comptes à régler. Quelques mois seulement après avoir soulevé la Coupe du Président avec Victoriaville, le gardien de but Nikolas Hurtubise et le défenseur Vincent Sévigny ont été acquis des Tigres lors de la période de transactions des Fêtes.

Seuls champions des séries éliminatoires de la LCH la saison dernière en raison des difficultés liées à la COVID-19, les Tigres n’ont pas eu l’occasion de compétitionner pour un titre national. C’est quelque chose que les deux joueurs ont en tête alors que les Sea Dogs se préparent pour la finale de mercredi.

« Nous avons parlé (en tant qu’équipe) de la possibilité d’avoir une seconde chance après avoir perdu au début des séries éliminatoires. Mais pour Vince et moi, c’est plus une seconde chance en raison de ce qui s’est passé l’année dernière », explique Hurtubise. « C’est formidable pour nous. On se prépare depuis deux ans pour le match de mercredi et j’ai très hâte! »

Lorsque lui et son collègue Thomas Couture, également acquis à la mi-saison, ont mis les pieds devant le filet de Saint John, ils sont devenus les huitièmes et neuvièmes gardiens à porter le maillot bleu et blanc dans un match de saison régulière au cours des trois dernières années. Le défi d’être celui qui est enfin choisi pour mener l’équipe jusqu’au bout en est un que le vétéran gardien de but ne prend pas à la légère.

« C’est un gros défi », reconnaît Hurtubise. « Les gardiens de but éprouvent des difficultés ici depuis quelques années, alors c’est définitivement un défi d’essayer de renverser la vapeur. Cela signifie que Trevor a beaucoup confiance en moi et en son processus. C’est excitant de se retrouver ici. »

Son ancien coéquipier des Tigres est du même avis. Sévigny, 21 ans, a non seulement débarqué à Saint John comme l’un des aînés de l’équipe grâce à quatre années passées à patrouiller la ligne bleue de Victoriaville, mais il s’est vu attribuer le rôle de capitaine peu de temps après son arrivée dans la ville portuaire.

« C’est sûr que c’est incroyable de voir ce que mes coéquipiers pensent de moi », admet Sévigny. « C’est un honneur de porter le « C » pour cette grande franchise. C’est tellement spécial pour moi. »

« Nous faisons tous les deux bon usage de nos expériences à Victoriaville et cela aide vraiment l’équipe », poursuit-il en parlant de lui-même et de son coéquipier devant le filet. « Mais tous les gars font un excellent travail en ce moment. Notre état d’esprit est bon. Nous avons tous le même objectif en tête. »

Cet objectif était clair et précis samedi, lorsque les hôtes ont comblé un déficit de 0-3 en première période pour vaincre les Cataractes de Shawinigan, champions de la Coupe du Président, par la marque de 5-3, ce qui leur a permis de se qualifier automatiquement pour le match de championnat de mercredi.

Pour Sévigny, c’est un bon indicateur de la façon dont l’équipe s’est rapidement regroupée après une défaite décevante au premier tour des séries contre l’Océanic de Rimouski, ce qui avait mis la saison du club en pause pendant 38 jours.

« Nous avions beaucoup de confiance à la fin de la saison (régulière), mais nous en avions définitivement moins en sortant de cette série-là », admet Sévigny. « C’est le travail que nous avons fait depuis qui a fait toute la différence pour nous amener à ce point par contre. »

Pour Sévigny, la saison a maintenant atteint un point où l’expérience des succès passés s’est dissipée au profit de l’importance que revêt le prochain – et dernier – match de sa carrière junior.

« Nous devons continuer à bâtir sur ce qui s’est passé jusqu’à présent et partir de là mercredi », proclame-t-il.

Avec les yeux de ces anciens Tigres rivés sur la Coupe, la meute des Sea Dogs a certainement un avantage avec lequel travailler.