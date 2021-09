Les Sea Dogs de Saint John accueilleront la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui que les Sea Dogs de Saint John ont obtenu les droits d’accueillir le tournoi de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia, à compter du 3 juin 2022.

« Nous sommes extrêmement ravis d’accorder les droits d’accueil de cet événement à Saint John pour la première fois, a déclaré Dan MacKenzie, président de la LCH. Le comité de candidature a fait un travail fantastique pour faire valoir comment Saint John accueillera la Coupe Memorial avec son hospitalité des Maritimes afin de créer une atmosphère qui célébrera le hockey et laissera un héritage durable au sein de la communauté. »

Fondés en 2005, les Sea Dogs ont participé trois fois au tournoi de la Coupe Memorial (2011, 2012 et 2017), notamment après avoir remporté la Coupe du Président de la LHJMQ puis le titre de la LCH à leur première apparition au tournoi national. L’édition de 2022 marquera la première présentation du championnat de fin de saison à Saint John.

Troisième de la division des Maritimes de la LHJMQ au terme de la saison 2020-2021 en vertu d’une fiche de 15-14-3-1 et 34 points, les Sea Dogs sont dirigés par le directeur général Trevor Georgie, l’entraîneur-chef Gordie Dwyer, et le meilleur marqueur Ryan Francis qui sera de retour au sein de la formation cette saison. Espoir des Flames de Calgary, Francis est un de cinq espoirs de clubs de la LNH chez les Sea Dogs avec les attaquants William Dufour (Islanders de New York) et Cam MacDonald (Lightning de Tampa Bay) et les défenseurs Jeremie Poirier (Flames de Calgary) et William Villeneuve (Maple Leafs de Toronto).

Saint John sera une de quatre équipes participantes à l’édition 2022 du tournoi de la Coupe Memorial présentée par Kia avec les champions des séries éliminatoires de la Ligue de l’Ouest, de la Ligue de l’Ontario et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tous les matchs de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia seront télédiffusés à l’échelle nationale sur les ondes de TSN et de RDS.

« Comme c’est le cas pour tous les partisans de hockey à travers le pays, Kia Canada est emballé d’accueillir le retour du tournoi de la Coupe Memorial, qui honore les hommes et les femmes qui ont été et qui sont toujours au service de notre grand pays, a déclaré Michael Kopke, directeur du marketing chez Kia Canada. Félicitations aux Sea Dogs de Saint John pour leur candidature réussie. »

Le comité de sélection du site de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia était composé de Colin Campbell (premier vice-président exécutif des opérations hockey de la LNH), Natalie Cook (vice-présidente de TSN/RDS chez Bell Media), Nancy Orr (juge en chef de la cour provinciale de l’Ile du Prince-Édouard), Dan MacKenzie (président de la Ligue canadienne de hockey) et Sébastien Vézina (associé au cabinet d’avocats Lavery).

Les Sea Dogs étaient un des deux clubs avec les Remparts de Québec à avoir soumis une candidature pour accueillir le tournoi de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia. Annulé au cours des deux dernières années en raison de la pandémie mondiale, le tournoi de la Coupe Memorial a été disputé pour la dernière fois en 2019 sur la patinoire des Mooseheads de Halifax, où les Huskies de Rouyn-Noranda ont remporté leur premier titre de la LCH.