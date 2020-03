Les saisons sensationnelles de Lafrenière et Sokolov soulignées

Tel que promis hier, le circuit continue de reconnaitre les meilleurs hockeyeurs de la dernière saison. Aujourd’hui, ce sont les meilleures saisons offensives qui sont en vedette, alors que la Ligue de hockey junior majeur du Québec attire l’attention sur des joueurs qui ont terminé la campagne 2019-2020 en position de tête au chapitre des points, des buts ainsi que des mentions d’aide.

Le Trophée Jean-Béliveau est remis chaque année au joueur qui amasse le plus de points au cours de la saison régulière. Il est nommé ainsi en l’honneur du membre du Temple de la Renommée du hockey et Trifluvien, Jean Béliveau, une légende du hockey qui a récolté plus de 1 200 points dans la LNH. Certaines étoiles actives dans la LNH telles que Anthony Mantha, Sean Couturier, Sidney Crosby et Yanni Gourde, font partie des anciens lauréats.

Présenté comme le tout premier choix de la prochaine séance de sélection de la LNH, Alexis Lafrenière est le gagnant 2019-2020 du Trophée Jean-Béliveau présenté par Kubota. Le capitaine de l’Océanic de Rimouski a récolté 112 points en seulement 52 parties (une moyenne de 2,15 points par partie), alors que la jeune sensation a dû s’absenter pour quelques parties afin de mener le Canada vers l’or au Championnat mondial de hockey junior. Le natif de Saint-Eustache a également dominé dans la colonne des mentions d’aide avec 77 passes au cours de la dernière saison. Au fil d’arrivée, il a coiffé par 13 points et 10 mentions d’aide l’attaquant des Wildcats de Moncton, Alexander Khovanov, lui qui a affronté Lafrenière en finale du Mondial Junior avec Équipe Russie.

Un autre médaillé d’argent de l’équipe russe a excellé dans les derniers mois, mais avec les Eagles du Cap-Breton cette fois. L’ailier de 6’4 », Egor Sokolov, a mené la ligue pour le plus de buts inscrits en saison régulière, faisant meilleure figure qu’Alex-Olivier Voyer du Phœnix de Sherbrooke avec deux buts supplémentaires, malgré 11 parties de moins de disputées. Originaire d’Ekaterinbourg en Russie, il a notamment été en mesure de marquer dix buts gagnants, un sommet dans la ligue, alors que seulement huit de ses 46 filets ont été comptés sur l’avantage numérique.