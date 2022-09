Les Saguenéens retireront le chandail de Marc Denis cette saison

RETRAIT DU CHANDAIL 33 DE MARC DENIS

Dans le cadre du 50e anniversaire de l’équipe, les Saguenéens de Chicoutimi annoncent que le numéro 33 de Marc Denis fera désormais partie de l’histoire des Sags. Le chandail sera retiré le samedi 5 novembre 2022 alors que les Sags affronteront l’Océanic de Rimouski.

Le retraité du hockey et maintenant analyste des matchs du Canadiens au Réseau des Sports depuis la saison 2011-2012 se disait touché par cette marque de reconnaissance.

« J’ai eu beaucoup de plaisir à jouer pour les Saguenéens. Nous avons eu de belles années avec de très bons coéquipiers et aujourd’hui de voir que l’organisation des Saguenéens annonce ce grand honneur, ça fait la boucle de manière extraordinaire » de dire le principal intéressé.

Ce sont quelques semaines seulement après que le président et chef de la direction, M. Richard Létourneau, ait annoncé son départ à titre de gestionnaire et membre du conseil que Marc Denis se voit recevoir cet honneur. Mentionnant à son départ qu’il sera toujours un Sags. Après sept saisons à titre de gestionnaire des Saguenéens comme vice-président hockey, Marc Denis avait effectué un retour au sein de l’organisation après son passage au niveau junior.

« Quand tu regardes la feuille de route de Marc Denis, c’est un incontournable pour l’organisation afin de lui rendre cet ultime hommage. Au fil des ans, dans les discussions, la direction avait décidé de garder le retrait du chandail de Marc Denis pour le 50e anniversaire, une année très importante », de dire Richard Létourneau.

En 1997, Marc s’est démarqué chez les gardiens de but mettant la main sur le Trophée Jacques-Plante remis au gardien de la LHJMQ qui a maintenu la meilleure moyenne de buts encaissés au terme de la saison. Seul Daniel Berthiaume et Félix Potvin avaient réussi à mettre la main sur ce trophée avant lui chez les Sags. Comme quoi, il n’était pas seulement performant sur la glace, en 1996, il a remporté le Trophée Marcel-Robert remis au joueur de la LHJMQ qui combine les meilleurs résultats sportifs et scolaires. Il est devenu le 3e Saguenéens de l’histoire à recevoir ce prix, on en compte six depuis.

Une statistique révélatrice pour Marc Denis. Il a été le gardien de but des Saguenéens le plus victorieux en séries éliminatoires. Il n’en compte pas moins de 23 victoires de 1994 à 1997, soit cinq de plus que son prédécesseur, Éric Fichaud. Il est également celui qui possède le plus de blanchissages en séries éliminatoires avec 2.

Pour ce qui est des statistiques en saison régulière, on retrouve tout de même Denis dans le top 10 de plusieurs catégories des Saguenéens comme le plus de victoires par un gardien en carrière (10e), meilleure moyenne de buts alloués par un gardien en une saison (9e), meilleure moyenne de buts alloués par un gardien en carrière (7e) et le plus de blanchissages par un gardien en une saison (égalité en 2e position).

Outre sa brillante carrière avec les Saguenéens dans les rangs junior où il a participé à deux Coupe Mémorial, Marc Denis a aussi gagné deux médailles d’or avec Équipe Canada junior, soit en 1996 et 1997.

Les Saguenéens avaient annoncé à la fin du mois d’août qu’un autre chandail allait être retiré pendant la prochaine saison, celui du numéro 23 Steve Gosselin. Donc, le samedi 5 novembre, ce sera la fête au Centre Georges-Vézina avec le retrait du chandail à Marc Denis et le vendredi 3 février également avec le retrait du chandail de Steve Gosselin.