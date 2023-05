Les Remparts se qualifient pour la finale avec leur deuxième victoire à la Coupe Memorial 2023

La finale de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia n’aura lieu que dans quelques jours, mais les Remparts de Québec savent déjà qu’ils seront sur la glace pour l’occasion. Propulsés par deux buts du capitaine Théo Rochette et une performance de 35 arrêts de William Rousseau, les Remparts ont obtenu leur billet pour le match de championnat grâce à une victoire de 3-1 sur les Thunderbirds de Seattle, champions de la WHL, mardi soir à Kamloops.

Le filet désert de Charle Truchon a complété le pointage tandis que Zachary Bolduc a récolté deux mentions d’aide pour les Remparts, qui ont atteint, et remporté, le match de championnat pour la dernière fois en 2006. Nolan Allan a répliqué avec le seul but des Thunderbirds (1-1-0), tandis que Thomas Milic a arrêté 19 tirs pour Seattle.

Québec a commencé en force, particulièrement dans la première moitié de la période, pour rentrer au vestiaire avec une avance de 1-0 après 20 minutes. Les Remparts se sont immédiatement mis au travail, voyant Rochette, à la suite d’un tir initial de Zachary Bolduc, déposer un rebond derrière Milic seulement 54 secondes après le début du match. Seattle a eu un avantage de 11-8 au chapitre des tirs au but en première période.

Malgré une période médiane sans but au cours de laquelle Québec s’est fait devancer 15-9 au niveau des tirs, la troupe de Patrick Roy a tout de même été efficace en réduisant le nombre de chances de marquer, et Rousseau a été fiable lorsqu’on a fait appel à lui.

C’est le capitaine des Remparts qui a marqué le prochain but de la rencontre lorsqu’il a ajouté à l’avance de son club à 16:55 de la troisième période. À la suite d’un revirement à la ligne bleue de Seattle, Rochette, plus tard nommé le Joueur du match, a capitalisé sur une passe de Mikael Huchette lors d’une descente à deux contre zéro pour inscrire son troisième but du tournoi.

Allan a réduit l’écart des Thunderbirds de moitié en convertissant une rondelle qui a frappé durement la bande arrière avant de venir gâcher le jeu blanc de Rousseau. Truchon a ensuite scellé le match pour Québec avec 18 secondes à faire, tirant à partir de sa propre ligne de but dans le filet déserté des Thunderbirds. C’est encore Seattle qui a mené 10-5 au niveau des tirs dans la dernière période.

Les Remparts complèteront leur tournoi à la ronde mardi soir lorsqu’ils affronteront les Petes de Peterborough, champions de la Ligue de l’Ontario, à 21h HE /22h HA. Les Petes (0-2-0) ont besoin d’une victoire pour espérer pouvoir avancer dans le tournoi.

Une victoire des Remparts dimanche permettrait à la LHJMQ de remporter la Coupe Memorial pour une quatrième fois de suite, un exploit qui ne s’est jamais produit auparavant.