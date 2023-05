Les Remparts remportent le premier match de la finale du Trophée Gilles-Courteau

Les Remparts de Québec n’ont pas encore perdu durant les séries éliminatoires de 2023. Le club de Patrick Roy a porté sa fiche à 13-0 après une victoire de 5-1 sur les Mooseheads d’Halifax dans le premier match de la série de championnat de la LHJMQ, vendredi soir.

Justin Robidas, avec une paire, Théo Rochette, Zachary Bolduc et Pier-Olivier Roy ont tous marqué pour Québec devant une foule à guichets fermés de 18 259 partisans intenses. Rochette et Roy ont également ajouté deux mentions d’aide chaque. Marcus Vidicek a répliqué pour les Mooseheads, qui voient quant à eux leur dossier passe à 12-3 en séries. William Rousseau a repoussé 26 tirs pour mériter la victoire, tandis que Mathis Rousseau a réalisé 28 arrêts dans la défaite.

Les Remparts ont eu un avantage de 12-7 dans les tirs au but et de 2-0 au tableau après la première période. L’équipe locale a ouvert le pointage à 5:06 lorsque Robidas, sur une passe de Mikaël Huchette, a battu Rousseau d’un tir des poignets parfait alors qu’il était en plein élan. Québec a doublé son avance grâce à Rochette, lui qui a repéré une rondelle libre sur le côté du filet avant de marquer son troisième des séries d’un tir du revers à 15:19.

Québec a ensuite porté son avance à 5-1 après 40 minutes de jeu. Débutant la période en supériorité numérique, les Remparts se sont mis au travail immédiatement. Après seulement 53 secondes, Bolduc a lancé un tir bas du haut du cercle qui s’est frayé un chemin à travers une foule de joueurs avant de donner à l’espoir des Blues son huitième but des séries et une avance de 3-0 aux Remparts. Les Mooseheads ont également obtenu leur premier but grâce à une supériorité numérique, lorsqu’Alexandre Doucet a servi une passe rapide à Vidicek aux abords du filet à 7:35. L’espoir du prochain repêchage de la LNH n’a pas perdu de temps pour tirer sur réception et inscrire son septième but des séries éliminatoires.

Sur son deuxième but du match, Robidas a reçu la rondelle dans l’enclave, a coupé à contresens et a logé une autre rondelle par-dessus l’épaule de Rousseau à 10:51 pour redonner à Québec son coussin de trois buts. Roy a marqué en toute fin de deuxième période, capitalisant sur une passe parfaite de Rochette pour inscrire son quatrième des séries à 18:32. Les Remparts ont détenu un avantage de 13-8 dans les tirs au cours de la deuxième période.

Les Mooseheads ont à leur tour obtenu un avantage de 12-8 au chapitre des tirs au but en troisième période, mais les deux formations ont été incapables de trouver le fond du filet.

Les deux équipes se retrouveront rapidement pour le deuxième match qui aura lieu dès demain soir au Centre Vidéotron de Québec. La mise au jeu initiale est prévue à 19h HE/20h HA.