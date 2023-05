Les Remparts passent à l’offensive pour remporter leur premier match de la Coupe Memorial 2023

Les Remparts de Québec ont fait bonne impression lors du match d’ouverture du tournoi de la Coupe Memorial 2023 présenté par Kia. Grâce à la performance de trois buts de James Malatesta vendredi soir, les champions de la LHJMQ sont repartis avec une victoire de 8-3 sur les Blazers de Kamloops devant une foule en délire au Sandman Center.

Kassim Gaudet, avec un doublé, Nathan Gaucher, Théo Rochette et Zachary Bolduc ont également marqué pour Québec, qui vise sa première Coupe Memorial depuis 2006. Justin Robidas a récolté trois passes, tandis que Pier-Olivier Roy en a obtenu deux. Caeden Bankier, Daylan Kuefler et Matthew Semioff ont répliqué pour les Blazers, tandis que Logan Stankoven a également terminé avec trois passes. William Rousseau a réalisé 27 arrêts pour remporter sa première victoire, tandis que Dylan Ernst a stoppé 25 tirs dans la défaite.

Les deux clubs se sont échangé un but chacun dans une première période qui a vu les hôtes du tournoi mener le jeu dès le début. Les Remparts ont pris plusieurs minutes en première période avant d’enregistrer un premier tir au but. Cependant, ils ont réussi à marquer sur ce dernier lorsque Robidas a intercepté une tentative de passe à sa propre ligne bleue, a contourné le défenseur de Kamloops et a remis une brillante passe à Malatesta, le Joueur le plus utile des Séries de la LHJMQ, qui a déjoué Ernst avec un tir sur réception à 7:36. Les Blazers ont créé l’égalité à la fin d’une supériorité numérique de quatre minutes lorsque Bankier, stationné à gauche de l’enclave, a profité d’une passe centrée de Stankoven à 16:40. Les Blazers détenaient un avantage de 13-8 dans les tirs au but après 20 minutes.

En deuxième période, les Remparts n’ont pas perdu de temps pour se ressaisir, inscrivant trois buts dans les six premières minutes pour se donner un coussin de 5-2 après 40 minutes. Québec a d’abord pris une avance de 2-1 lorsque Malatesta a redirigé le tir de la pointe de Vsevolod Komarov à 1:05. Le club a récidivé 2:02 plus tard lorsque Gaucher a pénétré dans la zone et a décoché un puissant lancer du cercle extérieur sur une passe de Roy. Le festival offensif des champions du Trophée Gilles-Courteau s’est poursuivi à 5:42 lorsque Rochette a profité d’un long rebond pour marquer à son tour avec un tir sur réception. Gaudet a augmenté l’avance des siens à 4-1 lorsqu’il s’est placé dans l’enclave avant de décocher un haut tir des poignets sur une passe parfaite de Roy à 15:20. Les Blazers ont répliqué à peine 51 secondes plus tard, lorsque Kuefler a pris un tir du haut du cercle de mise au jeu gauche pour déjouer Rousseau d’un tir papillon.

Les Blazers se sont rapprochés à deux buts à 4:30 de la troisième période lorsque Seminoff a redirigé le tir de la pointe d’Olen Zellweger, ce qui a réduit l’écart à 5-3. Gaudet a redonné l’avance de trois buts aux Remparts alors que son club était en désavantage numérique. Il a trompé Ernst en capitalisant sur un rebond après que le tir initial de Robidas à 9:19 ait été repoussé. Bolduc a ensuite creusé l’écart à 11:33, faisant mouche lors d’une descente à deux contre un avec Rochette. Malatesta, le Joueur du match des Remparts, a ensuite converti lors d’un autre surnombre avec Robidas pour compléter son tour du chapeau à 15:32. Kamloops a maintenu un avantage de 11-8 au chapitre des tirs au but en troisième période.

Samedi, les deux clubs restants du tournoi feront leur entrée dans la compétition : les Petes de Peterborough, champions de l’OHL, affronteront les Thunderbirds de Seattle, qui détiennent le titre de la WHL. La mise au jeu est prévue à 18h HE/19h HA. Quant aux Remparts, ils profiteront de deux jours de repos avant d’affronter les Thunderbirds lundi à 21h HE/22h HA.