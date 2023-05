Les Remparts nécessitent la prolongation pour prendre une avance de 2-1 dans la série

Le deuxième but du match et le 12e des séries de James Malatesta à 4:25 de la quatrième période ont propulsé les Remparts de Québec vers un triomphe de 5-4 sur les Mooseheads d’Halifax dans le troisième match de la finale du Trophée Gilles-Courteau 2023. Grâce à cette victoire devant plus de 10 000 spectateurs au Scotiabank Center, les Remparts mènent la série de championnat deux parties à une.

Les autres buts des Remparts ont été marqués par Justin Robidas, Pier-Olivier Roy et Daniel Agostino. Alexandre Doucet, Mathieu Cataford, Jordan Dumais et Josh Lawrence ont répliqué pour les Mooseheads. William Rousseau a réalisé 22 arrêts pour mériter la victoire tandis que Mathis Rousseau a réalisé 32 arrêts dans la défaite.

Les deux clubs se sont dirigés vers une égalité de 2-2 après 20 minutes de jeu. Doucet a d’abord brisé la glace sur un jeu de puissance des Mooseheads à 4:06, redirigeant une passe centrale de Josh Lawrence depuis l’enclave pour faire bondir les partisans hors de leur siège. Les Remparts ont créé l’égalité à 15:20 lorsque Robidas a fait sauter la rondelle par-dessus la jambière gauche de Rousseau pour inscrire son 11e but des séries éliminatoires. Roy a donné l’avance aux Remparts un peu plus de 90 secondes plus tard avec son cinquième but des séries, faisant dévier un tir de Bolduc aux abords du filet à la suite d’une tentative de dégagement infructueuse des Mooseheads. L’équipe locale est venue créer l’égalité à 2-2 moins d’une minute plus tard, lorsque Cataford a remporté une bataille le long de la bande avant de capitaliser sur un tir rapide du point de mise en jeu gauche. Les Remparts ont détenu un avantage de 12-10 au chapitre des tirs en première période.

L’impasse persistera après deux périodes d’action, mais à 3-3 cette fois. Les Mooseheads, qui ont maintenu un avantage de 8-6 dans les tirs au cours de la période médiane, ont repris l’avance à 1:56. Dumais, le Joueur le plus utile de la saison régulière qui n’avait pas joué depuis le deuxième match de la demi-finale, a patiemment déjoué Rousseau en glissant la rondelle entre ses jambières pour marquer son cinquième des séries. Québec allait de nouveau égaliser la marque avec 3:42 à faire lorsque Malatesta a redirigé un tir à longue distance de Robidas pour figer Rousseau et inscrire son 11e de l’après-saison.

La tendance s’est poursuivie en troisième, alors que les Remparts ont bénéficié d’un avantage de 16-7 au chapitre des tirs au but et au niveau du temps de possession, mais ce sont les Mooseheads qui se sont rapidement mis au travail après le début de la période. Il ne s’était écoulé que 14 secondes lorsque Lawrence a contourné un défenseur, s’est amené seul contre le gardien et a logé son tir du revers derrière Rousseau pour son 11e but des séries. Encore une fois, les Remparts ont été en mesure de recréer l’égalité lorsqu’Agostino a décoché un puissant tir du poignet dans le haut du filet à 4:30. C’est ce résultat de 4-4 en temps règlementaire qui allait mettre la table pour les exploits de Malatesta en prolongation.

Les deux équipes se retrouvent dès mercredi soir pour le quatrième match de la série de championnat. La mise au jeu initiale du Match no.4 est prévue à 19h HE/20h HA.