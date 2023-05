Les Remparts l’emportent sur les Mooseheads et prennent une avance de 3-1 en finale

Les Remparts de Québec sont à une victoire de leur premier championnat en séries éliminatoires depuis 1976. Les buts de Théo Rochette et de Zachary Bolduc ont été suffisants pour permettre aux visiteurs de quitter le Scotiabank Center avec une victoire de 2-1 sur les Mooseheads d’Halifax mercredi soir.

Evan Boucher a marqué pour les Mooseheads, qui ont bénéficié d’une vaillante performance de 30 arrêts de Mathis Rousseau entre les poteaux. À l’autre extrémité, William Rousseau a réalisé 26 arrêts pour aider Québec à remporter la rencontre.

La première période a été marquée par un effort dominant de l’équipe sur la route. Les Remparts ont dominé les Mooseheads 20-6 au chapitre des tirs au but après 20 minutes et détenaient déjà une impressionnante avance de 7-0 lorsqu’ils ont ouvert la marque à 2:54. Après de longs moments à appliquer de la pression, Rochette a récupéré une rondelle libre et a marqué son quatrième but des séries en tournant sur lui-même avant de décocher un tir du haut de l’enclave. Bien que les Mooseheads aient repris un certain élan en fin de période, seul le jeu de Mathis Rousseau a permis de maintenir le pointage à 1-0 au premier entracte.

Les Mooseheads ont rebondi pour égaliser la marque au deuxième tiers cependant. Après un but refusé en raison d’une passe avec la main plus tôt dans la période, les locaux ont finalement répliqué à 11:53. Boucher a récupéré la rondelle le long de la bande, s’est approché du défenseur et l’a contourné d’une superbe feinte avant de battre William Rousseau d’un puissant tir du poignet pour son cinquième de l’après-saison. Halifax a détenu un avantage de 9-7 au chapitre des tirs au cours de la période médiane.

Le but gagnant de la rencontre est survenu plus d’une période plus tard lorsque Bolduc a donné les devants aux Remparts pour de bon à 13:11 de la troisième. Rochette s’est d’abord faufilé entre plusieurs joueurs d’Halifax en entrée de zone avant de glisser la rondelle à Bolduc qui a marqué son dixième but des séries d’un tir sur réception. Halifax a encore une fois mené les Remparts au niveau des tirs dans la dernière période, cette fois par un avantage de 11-5.

La finale retourne maintenant à Québec, où les Remparts accueilleront les Mooseheads dans le cinquième match de la série de championnat, vendredi soir. Le tout reprendra au Centre Vidéotron à compter de 19h HE/20h HA.