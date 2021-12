Les Remparts et Maxi s’impliquent dans la communauté pour le temps des Fêtes

Les causes communautaires ont toujours été au cœur des priorités de l’équipe et année après année, les Remparts de Québec ont toujours le désir de contribuer au mieux-être de la collectivité. La période des Fêtes est l’occasion idéale pour l’organisation de s’allier à leur partenaire de la première heure, MaxiMD, afin de poser des gestes qui viennent en aide à la communauté et ce, tout en poursuivant la tradition, particulièrement en cette période de l’année.

MaxiMD, et les Remparts de Québec offriront à nouveau cette année, des denrées non-périssables pour une valeur de 10 000 $ à Moisson Québec. Quelques joueurs, accompagnés de Champion, se rendront au Centre des congrès de Québec, le lundi 6 décembre, entre 8 h 30 et 10 heures, afin de supporter les bénévoles qui seront sur place pour préparer les paniers de Noël. Pendant ce temps, quelques membres du personnel de l’équipe se rendront au MaxiMD, situé à Place Fleur-de-Lys pour y sélectionner les produits de grande nécessité. Avec l’aide de quelques bénévoles de Moisson Québec qui se joindront au groupe, la livraison des denrées sera ensuite effectuée chez Moisson Québec. Ces denrées viendront en aide à la population vivant présentement dans des conditions difficiles.

« Il a toujours été important et primordial pour les Remparts de Québec de s’impliquer dans la communauté. Les denrées que nous offrirons à Moisson Québec seront partagées parmi les familles démunies de la région de Québec, ce qui leur permettra de passer une période des Fêtes plus propice aux réjouissances. Ce geste communautaire est important pour nous et encore une fois, nous sommes excessivement heureux de pouvoir redonner aux gens de notre communauté qui sont dans le besoin », a mentionné le vice-président opérations des Remparts, monsieur Louis Painchaud.

« Puisque nourrir les gens c’est notre métier, c’est tout naturel pour MaxiMD, de contribuer à l’aide alimentaire. Nous savons à quel point il est essentiel pour les familles d’avoir de la nourriture sur la table, et pas seulement pendant les Fêtes. La nourriture, c’est la base de tout, on ne peut pas avancer le ventre vide! Nous sommes fiers de collaborer encore cette année avec des organisations engagées comme les Remparts. Ensemble, je crois que nous pouvons faire une grande différence », affirme Patrick Blanchette, vice-président, MaxiMD.

« Une Moisson de mercis pour cette belle initiative! C’est touchant et divertissant de voir de belles initiatives comme celle des Remparts. Puisque cette année, Moisson Québec doit faire les choses autrement, nous souhaitons que la générosité et la solidarité de la population soient au rendez-vous, parce qu’avoir faim, ce n’est pas un cadeau », a pour sa part mentionné Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec.

À PROPOS DE MOISSON QUÉBEC

Fondé en 1987 pour répondre à des besoins que l’on croyait temporaires, Moisson Québec est, depuis 34 ans, l’unique banque alimentaire de la grande région de Québec. Sa mission est d’agir sur l’insécurité alimentaire pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant des conditions socioéconomiques difficiles. Moisson Québec, c’est 125* organismes accrédités, 35 400* personnes aidées chaque mois, dont 42 %* ont moins de 18 ans (*statistiques avant la pandémie).