Les Remparts de Québec s’associent à la Fondation Jeunes en Tête

Québec, le mardi 25 janvier 2022 – Les Remparts de Québec sont fiers et heureux de s’associer à la Fondation Jeunes en Tête pour venir sensibiliser, outiller et soutenir les jeunes vivant avec des problèmes de santé mentale ou qui font face à la détresse psychologique. La Fondation Jeunes en Tête offre depuis plus de 20 ans des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles secondaires du Québec et propose également aux familles, aux jeunes et au personnel scolaire des trousses pour la santé mentale : des contenus gratuits, simples et vivants, validés scientifiquement, pour faire reculer la détresse psychologique.

Depuis quelques années déjà, les joueurs des Remparts et de la LHJMQ sont sensibilisés aux problèmes reliés à la santé mentale et assistent annuellement à une formation sur le sujet. Les joueurs de l’équipe peuvent également faire appel au programme d’aide aux joueurs qui a spécialement été conçu pour permettre aux joueurs et à leur entourage de faire face aux défis auxquels ils peuvent faire face et de résoudre des problèmes personnels avant que ceux-ci ne deviennent plus sérieux.

La santé mentale fait partie de l’engagement continu des Remparts de Québec dans la communauté. La pandémie qui perdure depuis près de deux ans a privé des milliers de jeunes de pouvoir pratiquer leur sport et le fait de s’associer avec la Fondation Jeunes en Tête vient démontrer la volonté de l’organisation d’offrir des ressources et de l’aide aux jeunes, de prôner un mode de vie sain et de les sensibiliser à parler et à s’ouvrir s’ils en ressentent le besoin. C’est par le biais du site Internet de l’équipe, au remparts.ca, que les jeunes pourront retrouver toutes les informations sur les services offerts par la Fondation ou sur les différents organismes qui œuvrent dans le domaine de la santé mentale et qui peuvent leur venir en aide. D’ailleurs, le capitaine des Remparts Théo Rochette et son coéquipier, Charle Truchon, ont d’ailleurs adressé un messages aux jeunes sportifs.

« Au hockey junior, nous avons le devoir de nous assurer du bien-être de nos joueurs et c’est pourquoi tout est mis en place pour les aider, peu importe la situation. Les derniers mois ont été difficiles et le fait de pouvoir apporter un soutien aux jeunes qui peuvent en avoir besoin fait partie de nos valeurs en tant qu’organisation. Un Le site Internet de l’équipe leur offrira la facilité, alors qu’en seulement un clic sur l’onglet « Communauté – Soutien psychologique », ils pourront retrouver toutes les informations nécessaires pour rejoindre la Fondation Jeunes en Tête, mais aussi sur les différents organismes qui peuvent les soutenir », a mentionné le vice-président opérations des Remparts de Québec, monsieur Louis Painchaud.

À PROPOS DE LA FONDATION JEUNES EN TÊTE

La Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec. Elle offre aux adolescents, à leurs parents et au personnel scolaire des outils en ligne et des ateliers de sensibilisation dans les écoles. Déstigmatiser, sensibiliser et outiller sont les gestes concrets que la Fondation pose chaque jour pour aider les prochaines générations à faire face aux défis de la vie. Pour plus d’informations sur la Fondation, visitez leur site Internet en cliquant ici.

Source : Nicole Bouchard

Directrice des services à l’équipe et des relations médias