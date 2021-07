Les Remparts de Québec et les Sea Dogs de Saint John sont candidats à l’organisation de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui que deux clubs avaient soumis leur intention de présenter leur candidature pour accueillir le tournoi de la Coupe Memorial de 2022 présenté par Kia.

Les Remparts de Québec et les Sea Dogs de Saint John soumettront chacun leur candidature avant la date limite fixée par la LCH, soit la semaine du 23 août. La candidature gagnante sera annoncée la semaine du 6 septembre.

« Nous sommes ravis que deux franchises exceptionnelles aient manifesté leur intérêt pour l’organisation de la Coupe Memorial présentée par Kia », a déclaré Dan MacKenzie, président de la Ligue canadienne de hockey. « L’excitation entourant cet événement sera à son comble compte tenu des circonstances des 18 derniers mois et nous avons hâte à la fois de célébrer notre grand jeu de hockey et de rendre hommage aux hommes et aux femmes courageux qui ont servi et continuent de servir notre pays. »

Les Remparts ont accueilli deux fois le championnat national de la LCH, en 2003 et en 2015. En tout, la franchise a participé sept fois au tournoi de la Coupe Memorial, remportant les plus grands honneurs du pays en 1971 et 2006, en plus de cinq titres des séries éliminatoires de la LHJMQ.

Sous la gouverne du directeur général et entraîneur-chef Patrick Roy, les Remparts ont terminé la saison 2020-2021 au quatrième rang de la division Est de la LHJMQ, avec une fiche de 17-9-4-2 et 40 points en 32 matchs.

Fondés en 2005, les Sea Dogs n’ont jamais accueilli la Coupe Memorial, mais ont participé au tournoi à trois reprises, soit en 2011, 2012 et 2017, lorsque le club a terminé champion des séries éliminatoires de la LHJMQ. Saint John a soulevé la Coupe Memorial en 2011.

Avec à leur tête le directeur général Trevor Georgie et l’entraîneur-chef Greg Gilbert, les Sea Dogs ont conclu la saison 2020-2021 au troisième rang de la division Maritimes de la LHJMQ, avec une fiche de 15-14-3-1 et 34 points en 33 matchs.

« Alors que nous entamons la quatrième année de notre partenariat avec la LCH, nous sommes ravis du retour de la Coupe Memorial 2022 et sommes impatients de revivre cette grande tradition canadienne, » déclare Michael Kopke, directeur du marketing chez Kia Canada. « Ces deux villes constitueraient un site exceptionnel pour accueillir ce tournoi très attendu. »

Le tournoi de la Coupe Memorial 2022 présenté par Kia aura lieu du 3 au 12 juin et mettra en vedette le champion des séries éliminatoires de la Ligue de hockey de l’Ouest, de la Ligue de hockey de l’Ontario et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en plus du club hôte de la LHJMQ.

