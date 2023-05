Les Remparts cherchent à réécrire les livres d’histoire de la Coupe Memorial

La Coupe Memorial présentée par Kia sera décernée à la meilleure équipe de hockey junior du pays pour la 103e fois dimanche prochain. Si les Remparts quittent le tournoi de cette année avec leur troisième Coupe Memorial en poche, l’exploit deviendrait non seulement magique pour la ville de Québec, mais aussi pour toute la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Bien que la toute première Coupe Memorial ait été remise en 1919, le format actuel du tournoi à la ronde n’a été introduit qu’en 1972. Depuis, les champions de la LHJMQ, de l’OHL et de la WHL, ainsi qu’une équipe supplémentaire provenant de la ligue hôte, se rencontrent chaque printemps pour disputer le championnat national.

Depuis ce tournoi de 1972, 19 équipes de la WHL ont remporté les grands honneurs, les équipes de l’OHL ont remporté la Coupe 17 fois, tandis que les franchises de la LHJMQ ont été championnes nationales à 13 reprises. Cependant, aucune des trois ligues de la LCH n’a jamais remporté la Coupe Memorial lors de quatre tournois consécutifs.

C’est pourquoi une victoire des Remparts cette année deviendrait historique.

En effet, les éditions de la Coupe Memorial de 2020 et 2021 ayant été annulées en raison de la Covid-19, les trois dernières éditions du tournoi se sont déroulées en 2022, 2019 et 2018. Et, vous l’aurez deviné, ces trois éditions ont été remportées par des équipes de la LHJMQ.

Les Sea Dogs de Saint John sont les champions en titre après avoir battu les Bulldogs de Hamilton sur leur propre patinoire l’an dernier. En 2019, c’est une finale 100% LHJMQ qui a vu les Huskies de Rouyn-Noranda l’emporter sur les Mooseheads devant une foule à guichets fermés à Halifax. En 2018, le Titan d’Acadie-Bathurst a remporté son premier titre national grâce à un blanchissage de 3-0 contre l’équipe hôtesse des Pats de Regina.

Bien que les récents succès de la LHJMQ soient très impressionnants, il ne s’agit pas de la première fois que la ligue remporte trois titres nationaux de suite. Le même exploit a été accompli entre 2011 et 2013, lorsque les Sea Dogs de Saint John, les Cataractes de Shawinigan et les Mooseheads d’Halifax ont respectivement remporté des tournois consécutifs.

La Ligue de l’Ontario et la Ligue de l’Ouest ont également vu leurs équipes remporter trois compétitions consécutives. Les Tigers de Medecine Hat de la WHL ont remporté deux coupes consécutives en 1987 et 1988, avant que les Broncos de Swift Current ne s’emparent du titre en 1989. Dans la OHL, les Generals d’Oshawa ont été couronnés champions nationaux en 2015 avant que les Knights de London et les Spitfires de Windsor ne remportent les deux tournois suivants.

Alors que les Remparts de Québec sont évidemment concentrés sur leur propre succès ces jours-ci, le reste de la LHJMQ a maintenant une bonne raison de se ranger derrière eux!