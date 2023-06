Les Remparts blanchissent les Thunderbirds pour remporter la Coupe Memorial 2023

Les Remparts de Québec ont obtenu des buts de cinq joueurs différents et William Rousseau a stoppé les 32 tirs auxquels il a fait face dans une victoire de 5-0 sur les Thunderbirds de Seattle dans le dernier match du tournoi de la Coupe Memorial 2023 présenté par Kia.

Il s’agit de la première fois qu’une des trois ligues membres de la LCH remporte le championnat national quatre fois de suite.

Vsevolod Komarov, James Malatesta, Kassim Gaudet, Zachary Bolduc et Charles Savoie ont chacun marqué pour les Remparts, qui avaient auparavant remporté la Coupe Memorial en 1971 et en 2006. Malatesta, le Joueur le plus utile des séries de la LHJMQ, a également remporté le Trophée commémoratif Stafford Smythe à titre de Joueur le plus utile du tournoi. Komarov, Gaudet et Bolduc ont également ajouté des passes dans la rencontre, tandis que le capitaine Théo Rochette a obtenu deux mentions d’aide. Thomas Milic a réalisé 30 arrêts pour les champions de la Ligue de l’Ouest.

Bien que les Thunderbirds aient terminé la première période avec un avantage de 10-9 au chapitre des tirs au but, ce sont les Remparts, qui jouaient leur premier match depuis mardi, qui détenaient une avance de 1-0 après 20 minutes. Komarov a sauté dans le jeu pour se joindre à Gaudet afin d’initier une descente à deux-contre-un, que l’espoir de Buffalo a complété avec son premier but du tournoi à 6:31.

Un seul but a été marqué pendant le deuxième tiers et, une fois de plus, c’est Québec qui l’a obtenu. Les Remparts ont doublé leur avance à 8:50 en jouant à quatre contre quatre. Malatesta, qui s’était fait stopper lors d’une échappée quelques secondes plus tôt, s’est faufilé dans l’enclave lors de la séquence suivante avant de capitaliser sur une passe centrale de Rochette pour inscrire son cinquième but, ce qui l’a placé à égalité au sommet du tournoi dans ce domaine. Les Remparts ont mené les Thunderbirds 12-11 dans les tirs au but au cours de la seconde période.

La touche finale a été apportée au cours d’une troisième période où les Remparts se sont donné un coussin en trouvant le fond du filet à trois reprises et en dirigeant 14 tirs au filet contre seulement 11 pour Seattle. Alors qu’ils étaient en infériorité numérique, un tir bloqué de Nicholas Savoie a permis aux Remparts de bénéficier d’une échappée à deux contre un. Justin Robidas a envoyé une passe transversale à Gaudet, qui a capitalisé à 12:21 pour inscrire son troisième but du tournoi et son deuxième en désavantage numérique. Bolduc a ensuite marqué en avantage numérique avec 4:03 à faire, décochant son fameux tir sur réception qui a échappé à Milic pour porter la marque à 4-0. Savoie a ensuite complété le pointage avec son premier du tournoi à 17:55, acceptant une passe de Rochette avant de décocher un tir du poignet à bout portant.

En plus de la séquence actuelle au tournoi, un club de la LHJMQ a remporté la Coupe Memorial sept fois au cours des 11 dernières éditions du championnat. Le triomphe des Remparts a été précédé par les victoires des Sea Dogs de Saint John (2022), des Huskies de Rouyn-Noranda (2019) et du Titan d’Acadie-Bathurst (2018).