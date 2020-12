Les remontées victorieuses marquent le Jour 2 de la eCoupe Memorial présentée par Kia

Quatre autres équipes sont passées au deuxième tour du tournoi virtuel de la eCoupe Memorial présentée par Kia après une deuxième journée de compétition où il y en avait pour tous les goûts.

Phoenix de Sherbrooke 3 – IceDogs de Niagara 1

Des buts opportuns ont aidé le Phoenix de Sherbrooke à trouver le chemin de la victoire aux dépens des IceDogs de Niagara en lever de rideau de la soirée, incluant un but sur une mise au jeu en fin de première période où l’attaquant Xavier Parent a trouvé le fond du filet. Les deux équipes ont échangé des occasions de marquer tout au long du match avant que le Phoenix ne s’assure de la victoire avec un but d’assurance sur un avantage numérique tardif à 5 contre 3 inscrit par l’attaquant Bailey Peach. Mené par Colin Ratt, Sherbrooke accède ainsi au tour suivant.

Battalion de North Bay 9 – Foreurs de Val-d’Or 6

Le deuxième match de la soirée a donné droit à une avalanche de buts alors que les deux équipes ont amassé 15 buts, soit la rencontre la plus productive du tournoi jusqu’à présent. Le Battalion s’est finalement imposé après avoir accordé les cinq premiers buts de la rencontre. Prenant l’avance rapidement grâce au capitaine et choix de premier tour des Flames de Calgary, Jakob Pelletier, auteur d’un tour du chapeau en première période – Val-d’Or était retourné au vestiaire avec un avantage de 5-3 au terme du premier vingt. Cependant le Battalion a commencé à renverser la vapeur, mis en évidence par l’attaquant Kurtis Evans qui a inscrit le but égalisateur et celui de la victoire. North Bay a poursuivi sa poussée offensive grâce à la performance de l’espoir du Wild du Minnesota Matvey Guskov qui a aussi inscrit son deuxième but du match après s’être initialement inscrit sur la feuille de pointage dans la période initiale. Représenté par Luke Moncada, le Battalion progresse au deuxième tour de la compétition virtuelle.

Huskies de Rouyn-Noranda 7 – Pats de Regina 2

Gros match de Carter Murchison qui s’en va en deuxième ronde de l’eCoupe Memorial présentée par @KiaCanada ! 7-2 la marque finale face aux @WHLPats! Il devient ainsi le deuxième joueur de la @LHJMQ a accéder à la deuxième ronde! #KiaLCHeCoupe 🎮#HuskiesRN ⚫️🔴⚪️ pic.twitter.com/0WsaZg2Tzd — Huskies de Rouyn-Noranda (@HuskiesRn) December 1, 2020

Malgré un but hâtif par le représentant Carson Denomie dans le troisième match au menu, les Pats de Regina n’ont pas été capables de suivre le rythme imposé par les Huskies de Rouyn-Noranda, qui ont ensuite marqué six buts consécutifs. L’attaquant Samuel Johnson a d’abord trouvé le fond du filet coup sur coup avant que le défenseur et espoir au Repêchage de la LNH en 2021, Thomas Belzile n’en ajoute un autre pour procurer une avance de quatre buts à Rouyn-Noranda. L’espoir de l’Avalanche du Colorado, Alex Beaucage a aussi marqué dans la cause victorieuse. Dirigée par Carter Murchison, la formation abitibienne poursuit son parcours au deuxième tour.

Royals de Victoria 3 – Winterhawks de Portland 2 (OT)

Ty Yoder secured an OT victory to propel the @victoriaroyals into Round 2 of the @CHLHockey Memorial eCup presented by @KiaCanada on Monday. #KiaCHLeCup DETAILS 🎮 | https://t.co/hsebYiNZOK pic.twitter.com/1FjJuabRts — The WHL (@TheWHL) December 1, 2020

Une performance dominante du représentant des Winterhawks de Portland Kishaun Gervais, auteur de deux buts, notamment celui qui a forcé la tenue d’une prolongation, n’a pas suffi pour permettre à son club de vaincre les Royals de Victoria, rivaux de la Ligue de l’Ouest. Pour l’emporter, Victoria a su compter sur l’apport offensif de l’attaquant vétéran Kaid Oliver ainsi que du choix de premier tour des Ducks d’Anaheim, Brayden Tracey, avant que le défenseur Matthew Smith ne s’échappe en prolongation pour mettre fin aux hostilités grâce à un tir parfait. Menés par Ty Yoder, les Royals ont empoché leur billet pour le deuxième tour.